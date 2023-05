De las 'ganas' virales de Ayuso a los 'máquinas' de Joan Ribó: la carrera electoral del 28M llega a Tik Tok

Los políticos y sus equipos han querido exprimir todas las posibilidades de cara a las elecciones municipales y autonómicas que se celebran este próximo 28 de mayo. Twitter es, sin duda, una herramienta muy efectiva en clave de comunicación política. Reina la conversación, encontramos reacciones, posturas electorales, carteles de campaña, se lanzan 'pullas' al adversario de turno y ya podemos encontrar divertidos memes, pero muchos candidatos quieren dar un paso más allá este 28M y han recurrido a Tik Tok. ¿Quiénes atraen la atención y dominan el relato 'tik toker'?

'Ganas' de likes, votos y viralidad

Ganar popularidad en 'Tik Tok' nunca fue tan fácil para el Partido Popular. Isabel Díaz Ayuso se ha dejado ver, con su mejor sonrisa, y acompañada del tik toker @mario.agui09, al son de su canción de campaña, 'Ganas de Madrid'. El vídeo en cuestión con el 'microinfluencer', que no supera los 8 segundos, lleva más de tres millones de visualizaciones y el 'furor' por esta melodía ha ido aumentando progresivamente: se han generado más de 5.995 vídeos en Tik Tok, y entre todos ellos suman decenas de millones de visualizaciones.

La actual presidenta de la Comunidad de Madrid no tiene perfil propio... todavía; pero sí está muy presente en páginas como @ayusopasion o @ayusers. ¿Serán seguidores realmente o todo forma parte de un escenario estratégico político?

Almeida, el 'rey' del humor

El alcalde de Madrid, más allá de pelotazos virales, ha caído de lleno en las redes de Tik Tok. José Luis Martínez-Almeida, con perfil propio, acumula más de 17.400 seguidores y, en su perfil, presume de 'chulería madrileña'. Le hemos podido ver bailando al son de Camilo junto a Andrea Levy, concejala de Cultura; compartiendo protagonismo con Iker Casillas; o mostrando sus dotes como padre de familia: "frustrado pero con mucha mano", indica él mismo. ¿Volverá a tener Madrid en sus manos tras el próximo 28 de mayo?

"¿Ha dicho 'escribido'?" y los más de 3 millones de reproducciones

'Recupera Madrid' es uno de los partidos con estrategia propia en la red social. Uno de los más virales, con más de 3,5 millones de reproducciones, lo protagonizan Luis Cueto y José Manuel Calvo, 'colándose' en un acto de Vox durante el mitin de Santiago Abascal. "¿Ha dicho escribido? ¿Ha dicho escribido?", sentencian.

'Más Seguidores'

Quien más seguidores acumula en esta red social, en clave electoral, es Eduardo Rubiño (289.800), portavoz de la campaña de Más Madrid y también candidato al Ayuntamiento de Madrid en la lista encabezada por Rita Maestre. Rubiño se ha atrevido hasta a hacer su primer 'live' en la red social. Le sigue Mónica García (118.200), candidata a la Comunidad de Madrid, quien aprovecha sus discursos políticos en televisión para hacerse eco de ellos a través de esta vía. "Sanidad o Ayuso", "Plantas en el balcón contra el cambio climático" o "Menos ansiolíticos y más condiciones dignas" son algunos de los títulos de sus últimas publicaciones.

'Podemos' llegar a ser virales

Esta estrategia también la sigue Alejandra Jacinto. La candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid también está presente en la red social con perfil propio, donde acumula más de 33.900 seguidores. Además de cortes de sus últimos discursos en televisión, observamos algún vídeo con mensajes claros contra Ayuso: "Estrategia de Ayuso: echar a los vecinos de Cañada Real para construir mamotretos y seguir con la especulación inmobiliaria". Además, Jacinto se 'codea' en Tik Tok con creadores de contenidos como Erik Harley o David Andújar.

'Vox' quiere voz... y voto

El caso de Rocío Monasterio es particular: la candidata de Vox a la Comunidad de Madrid no tiene perfil propio en Tik Tok pero la cuenta @tigresademadrid acumula contenido donde es la auténtica protagonista. "El azote de los progres, el terror de las hembristas... la Tigresa de MADRID 🐯", indica la biografía.

¿Exprimiendo Tik Tok?

Por su parte, las cuenta @villacistas también acumula multitud de vídeos donde la auténtica protagonista es Begoña Villacís. "Aplaude la diferencia", señala la biografía. El perfil @teamciudadanos (de apoyo al partido) también sube contenido en esta red social. Sin embargo, la cuenta oficial del partido (@ciudadanoscs) no es tan activa en este campo.

Ada Colau feat. Belén Esteban, el dúo que no imaginabas

Ada Colau también se ha dejado caer por Tik Tok, mostrando su lado más cercano, respondiendo a cuestiones de los usuarios a través de la red social y, sobre todo, tirando de humor para ganar viralidad. Además de su cuenta propia (@AdaColau), el partido 'Barcelona en Comú' cuenta con una comunidad de casi 50.000 seguidores en la red social. Uno de los vídeos más virales, el que comparte protagonismo con Belén Esteban, reina de los memes de Internet.

'Ribolucionando' Tik Tok

El alcalde de Valencia, Joan Ribó (@joanribovlc) acumula más de 33.000 seguidores en su perfil propio de la red social. En el propio avatar podemos ver al político saludando y haciendo el gesto de corazón con sus propias manos, aportando así cercanía desde el minuto uno. "Mi nieta me dijo que tenía que abrirme una cuenta para no ser un 'boomer'" ha llegado a confesar él mismo en alguna que otra entrevista.

'10 cosas sobre mí' o su vídeo titulado 'alcaldeando' son algunas de sus publicaciones más virales que tiene ancladas en su perfil. De paseo por Benimaclet, con una charanga o junto a Blanca Paloma; representante de España en Eurovisión; o parafraseando al mismísimo David Bisbal con el viral "¿cómo están los máquinas?", así hemos podido ver al alcalde de Valencia en la red social últimamente. ¿Qué será lo próximo?

'#Badalonisme' en la red

Xavier García Albiol ha trasladado su 'Badalonisme' a la red social, donde se va desenvolviendo con soltura. Con más de 16.900 seguidores, desde su cuenta (@albiol_xg), visualiza su objetivo por recuperar el ayuntamiento de Badalona acercándose a los ciudadanos.

Las claves de Tik Tok en comunicación política

El auge de Tik Tok es bien conocido por los equipos de los principales líderes políticos pero no vale solo con tener presencial: hay que ir más allá. La esencia de la plataforma es la autenticidad y la creatividad; y no todos los candidatos aprueban ya que algunos no consiguen reflejarlo. Tener o no presencia en Tik Tok debe depender de cómo sean capaces los políticos de adaptarse al relato 'tik toker', de dominar su lenguaje y atraer la atención de los usuarios.

"Los primeros tres segundos del vídeo deben ser claves para atraer la atención del usuario"

Hay que tener en cuenta que reina el vídeo corto y consumible en poco tiempo. Los audios virales nos harán ganar repercursión y viralidad; así como sumarnos a las tendencias o 'gags' virales. Pero ojo, cuidado con el riesgo de caer en lo 'ridículo' por no saber adaptarnos.

