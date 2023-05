Feijóo subraya que Sánchez ha asumido la derrota: "Se conforma en ganar en un par de sitios como Sevilla"

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solo busca gobernar en algún sitio clave. Así se ha referido durante su intervención un mitin en el Auditorio Cartuja Center de Sevilla junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno por las elecciones autonómicas y municipales del 28M.

"Sánchez ha renunciado a ganar las elecciones", asegura Feijóo. El líder de la oposición asegura que "el sanchismo" hace tiempo que ha asumido la "derrota" electoral y que ahora dice que lo que quiere es "un ticket". "Tendrá que ser largo para que quepan todos los partidos: el sanchista, Podemos 1, Podemos 2, Izquierda Unida y entre 15 y 20 partidos incluyendo a Bildu y ERC. Más que un ticket parece un pergamino", ha dicho.

"No les importa perder las elecciones, siempre que puedan decir que han ganado el gobierno de Sevilla"

Feijóo asegura que Sánchez "se conforma con perder la mayoría de las ciudades en España con tal de ganar en un par de sitios, como Sevilla". "No les importa perder las elecciones, siempre que puedan decir que han ganado el gobierno de Sevilla", ha manifestado.

Feijóo pide el voto "para disgustar a Sánchez"

Por ello ha pedido darle "un gran disgusto a Sánchez" porque "Sevilla no es una medalla que colgarse". En esta línea, el líder del PP ha pedido los votos de los ciudadanos porque "a Sánchez no le interesa" la provincia y para "extender a toda España el cambio histórico".

Feijóo ha pedido el voto de los socialistas "desencantados" con el presidente, por sus "pactos" y sus "mentiras". Ha exclamado un "tralará" tras otro "tralará" al recordar como Sánchez dijo que no cedería al independentismo, que con Bildu no iba a pactar, que no habría rebajas de penas con el solo sí es sí, ni indultos a los independentistas. "Tralará" ha exclamado también al recordar los múltiples anuncios del Gobierno sobre construcción de vivienda o ante las cifras de crecimiento, de empleo, o la bajada de los precios en los supermercados.

Respuesta al anuncio de Pedro Sánchez

Feijóo ha ironizado además con el nuevo anuncio de Sánchez sobre una partida de 580 millones para mejorar los centros de Atención Primaria. Indica que ve en las promesas electorales la muestra de que ha llegado un "tracking malo" a Ferraz.

"El presidente no tiene límites y el límite se lo vamos a poner entre todos el 28M", ha dicho Feijóo.

Seguir el ejemplo de Andalucía

Feijóo ha señalado a la comunidad autónoma como un claro ejemplo de que los ciudadanos no se quisieron resignar a "malos gobiernos" y de que se pueden abrir nuevas etapas "de regeneración democrática". "Andalucía es un ejemplo de que un mal gobierno se puede cambiar por un buen gobierno", ha dicho.

"Como lo estáis haciendo en Andalucía, lo podemos hacer en España", ha indicado Feijóo. Por ello, ha puesto como ejemplo a la comunidad para otras zonas y ha pedido el voto también para Juanma Moreno.

Juanma Moreno: "El PSOE ya no me merece respeto"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha admitido que el PSOE ya no le merece respeto, por presidir un gobierno apoyado por "radicales, independentistas y batasunos". Afirma que, "coger la papeleta de cualquier candidato del PSOE es darle un balón de oxígeno a Sánchez".

Juanma Moreno ha apelado a los votantes del PP a que tomen ejemplo de las últimas elecciones autonómicas andaluzas, en las que "todos nos decían que era imposible, pero lo vamos a volver a hacer este 28 de mayo para que en muchos rincones de Andalucía haya una nueva forma de hacer política".