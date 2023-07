El rifirrafe entre Vox y Bildu sobre Miguel Ángel Blanco: "No sé si este señor estaba involucrado en el asesinato"

Durante el debate a 7 en Televisión Española, Oskar Matute, portavoz de EH Bildu, e Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox, protagonizaron un intenso rifirrafe con acusación y contundente respuesta. La tensión se vivió bajo el marco del asesinato del concejal del PP, Miguel Ángel Blanco, a manos de ETA hace 26 años. Espinosa de los Monteros lanzó una insinuación en referencia a Oskar Matute sobre aquel día.

"Muchos nos acordamos bien de donde estábamos y como nos sentimos cuando supimos que había sido asesinado y como la sociedad entera se unió y dijo 'basta ya'", comenzó con su alegato. El portavoz de Vox insinuó a continuación: "Yo no sé siquiera si este señor de aquí (Matute) estuvo involucrado o no, en algunos de aquellos asesinatos, no lo sé".

Esta dura acusación fue inmediatamente replicada por el portavoz de Bildu: "Yo me encontraba en una vigilia en Ermua la noche previa a que asesinaran a Miguel Ángel Blanco y me encontraba pidiendo la libertad de Miguel Ángel Blanco en Ermua". "Yo no sé dónde estaba usted, yo sí sé donde estaba yo", contestaba.

"Yo no sé dónde estaba usted, yo sí sé donde estaba yo. Y sí sé lo que es Euskal Herria, sí sé el componente emocional que ha vivido Ermua y lo conozco muy bien y usted debería recordar o saber, ahora que ha viajado por el País Vasco, que en Ermua la segunda fuerza política es EH Bildu y la primera el PSOE y ustedes ni están ni se les espera", apostillaba Oskar Matute.

Un debate a 7 con los apoyos bien diferenciados

Asimismo, Iván Espinosa de los Monteros afirmó en ese mismo bloque que que se han visto pactos durante el Gobierno de coalición "con terroristas, separatistas, con golpistas y, por supuesto, con comunistas son los que han traído la ruina a España". Ante esta afirmación, la portavoz de Sumar, Aina Vidal, contestó que "el fascismo es lo que trajo la ruina a Europa entera y es lo que ustedes representan a día de hoy".

El debate a 7 en la televisión pública fueron 125 minutos en los que han quedado bien diferenciados los apoyos que podrían tener tanto el Partido Popular como PSOE para conformar gobierno si les diesen los números en las próximas elecciones generales del 23J.