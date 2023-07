Problemas en la formación de las mesas electorales: “Se prevé que el primer votante que vaya se le pueda usar para la mesa electoral”

La excusa estrella para no formar parte de una mesa electoral, dadas las circunstancias temporales en las que estamos, son las vacaciones de verano. Las elecciones de este 23 de julio nos han pillado por sorpresa y aquellos que son más precavidos ya tenían sus viajes reservados. Sin embargo, como ya sabemos, si la fecha de reserva de las vacaciones se hizo con antelación a la convocatoria de elecciones que anunció el Presidente del Gobierno el pasado 29 de mayo, podemos presentar una alegación que justifique nuestra ausencia en la mesa electoral.

Pero, además de las ausencias por las vacaciones de verano, existen otras causas que están dificultando la constitución de las mesas electorales. Rodrigo Marcos, juez del Juzgado de Primera Instancia Nº1 de Ponferrada y presidente de la Junta Electoral señala tres causas estrella.

En primer lugar y la más común, las ya mencionadas vacaciones de verano. Aquellos elegidos que han podido alegar sus reservas están exentos de ir a la mesa. En segundo lugar, la situación de incapacidad temporal, es decir, la baja laboral bien sea por motivos físicos o psíquicos avalados por un médico. Pero, la causa estrella, según señala el juez, es la edad, ya que las personas mayores de 65 años están exentas de participar en la formación de mesas electorales.

En muchos municipios azotados, sobre todo, por un bajo ratio de habitantes y por la población envejecida, la constitución de las mesas electorales está siendo un reto. Este último motivo, señala Marcos, es el caso de Ponferrada: “Estamos hablando de una zona envejecida, donde la gente es mayor”. Asimismo, en la provincia de León, hasta seis municipios con pocos habitantes se han visto obligados a concentrar el voto en una sola urna ubicada en un punto geográfico común, en este caso, Peranzanes.

“La situación desde luego no es catastrófica tal y como se ha venido avanzando en el periódico”

No es así. O eso, al menos, señala el juez. “Se está retrasando un poco pero dentro de parámetros absolutamente normales. Faltan once días. Hay tiempo de sobra”. A pesar de que “están habiendo problemas por las circunstancias coyunturales que estamos teniendo ahora mismo con las vacaciones”, según Marcos, la comparativa de estas elecciones con las pasadas elecciones autonómicas del municipio de Ponferrada, el retraso no es tan alarmante: “En las últimas municipales se constituyeron tres días antes, ahora todavía faltan once, es decir, tres veces más que las anteriores municipales”.

“Se siguen haciendo llamamientos hasta la constitución total”

En León se han presentado, hasta ahora, 500 alegaciones, de las cuales la mitad pertenecen a Ponferrada. “Hay más excusas presentadas en estas elecciones en comparación con las elecciones municipales pero no es una cosa exagerada y contábamos con ello”, señala Marcos. De hecho, hasta la fecha de hoy, de las 84 mesas electorales que deben estar disponibles el día de elecciones, sólo hay constituidas 5, pero el juez asegura que “se siguen haciendo llamamientos hasta la constitución total”.

De hecho, un dato curioso que muchos desconocen es que cabe la posibilidad de poder ser elegido para la mesa electoral incluso el mismo día de las elecciones: “Se prevé que el mismo día de las elecciones el primer votante que vaya allí se le puede usar para la mesa electoral”.