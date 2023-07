Problemas para encontrar a los miembros de las mesas electorales para las elecciones del 23 de julio

Hacer llegar las cartas a los elegidos para formar parte de las mesas electorales se está haciendo complicado en algunos casos. "Al ser época estival, estamos teniendo algún que otro problema más en cuanto a la notificación", explica el subinspector de Policía Local de El Rosario (Tenerife), Blas Enríquez. Uno de sus vecinos, Víctor, no ha podido escaparse. Le han entregado la notificación en su propio comercio.

En Pontevedra, están teniendo problemas para localizar a uno de cada cuatro miembros de las mesas, aunque el jefe del Padrón, Juan Portela, asegura que no cesan en su intento de comunicarse con los seleccionados. "Van a las casas en varios momentos del día y de la tarde".

En la calle, hay opiniones variadas. Unos se niegan a abrir la puerta a quien lleve la comunicación con la asignación de mesa, policías o carteros de Correos, mientras que otros defienden que es su obligación aceptar la notificación.

Además, estar en casa y no atender a la llamada electoral puede tener consecuencias legales. La Fiscalía podría actuar de oficio en el caso de no abrir la puerta. "Pueden pedir que se demuestre que no había nadie en casa", cuenta el profesor de la EAE Business School, Alfonso Fernández.

En un pueblo de Soria tienen que pedir ayuda a localidades vecinas

Solo necesitan nueve personas para poder formar la mesa el día de las elecciones en Escobosa de Almazán. El problema es que son en total veinticinco vecinos y la mayoría de ellos tiene más de 65 años. Irá gente de pueblos vecinos para cubrir los puestos que sean necesarios.

Estas dificultades se unen a las reclamaciones, entre las que se incluyen viajes contratados antes del 29 de mayo o problemas de salud, entre otras.

La situación ha hecho que, en el pueblo guipuzcoano de Zumárraga, hayan tenido que hacer un segundo sorteo. Algunos de los vecinos se alegraban del resultado: "Nos hemos librado", aunque no deben confiarse porque pueden seguir convocando a gente hasta el día antes de las votaciones.