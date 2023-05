Elecciones, en directo: Los posibles pactos tras el 28M mientras los partidos se preparan para las generales

Pedro Sánchez anunció el pasado lunes 29 un adelanto electoral de las elecciones generales para el 23 de julio. El presidente no estuvo en Ferraz y, al parecer, todo se decidió de madrugada en La Moncloa, cuando el PP arrebató varias autonomías al PSOE.

Explica que no podía "desentenderse" de la debacle electoral socialista y que, detrás de los comicios locales, había un mensaje. "No podía continuar cómo si no hubiese ocurrido nada".

"Tomé la decisión -de adelantar las elecciones- con mi conciencia", asegura Sánchez. Tras estas palabras arrancaba un aplauso de los diputados y senadores reunidos en el Congreso.

"Ningún líder que merezca serlo puede mirar para otro lado cuando los suyos sufren un castigo tan inmerecido y tan injusto", añade.