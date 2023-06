Elecciones 23J, en directo: listas, pactos y ausencias destacadas

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha afirmado este martes que el responsable del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no está preparado para ser presidente".

"No conoce la realidad laboral de nuestro país, no conoce la realidad fiscal de nuestro país y no conoce la realidad financiera de nuestro país. O lo hace por pura ignorancia o miente descaradamente. Insisto, el señor Feijóo no está preparado para ser presidente del Gobierno. O miente o sencillamente no sabe de qué habla", ha dicho la ministra.