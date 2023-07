El análisis de Nadia Calviño sobre el debate: "Feijoo aprovechó para embarullar y mentir"

La vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha analizado en Espejo Público, desde el Palacio de la Moncloa, el resultado del debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo que tuvo lugar ayer en Atresmedia, el único cara a cara de esta campaña electoral.

Calviño indica que aún no ha tenido la oportunidad de hablar con el presidente sobre el debate debido a que Sánchez se encuentra en la cumbre de la OTAN. No obstante, la vicepresidenta expresa que le parece que "el debate fue una ocasión para que el presidente explicase su visión de futuro, su proyecto" y que, frente a ello,"Feijoo desaprovechó la ocasión de explicar su programa electoral porque no desveló ni una sola medida frente a las propuestas de Pedro Sánchez" al igual que también desaprovechó la oportunidad "de manifestarse con fuerza en temas importantes como la violencia de género".

Calviño responde a la prensa

Esta mañana, España ha amanecido con la mayoría de los titulares de los diferentes medios de comunicación del país dando por ganador al líder del Partido Popular. Periódicos como 'La Razón' abren sus portadas con "Feijóo noquea a Sánchez". "Feijóo frena las operaciones de Sánchez de remontar" en el caso de 'ABC'. O 'El País' con "Sánchez pierde los nervios y Feijóo pide "una mayoría absoluta contra los extremos"

"Feijóo aprovechó para embarullar la bronca y mentir"

Frente a dicha situación, la ministra de Economía explica que "es verdad que el tono bronco no beneficia a quién tiene una propuesta" y que esta fue la razón por la que "Feijóo aprovechó para embarullar la bronca y mentir".

Los datos en materia económica

"La economía española es la que más crece y tenemos 20.900.00 personas afiliadas en la seguridad social, que es un récord absoluto. Y tenemos la inflación en este momento por debajo del 2%", defiende Calviño. Sin embargo, la vicepresidente también admite que "queda mucho por recorrer y las familias españolas siguen sufriendo el impacto de la inflación y de las subidas del tipo de interés".

"No cabe ninguna duda de que el señor Feijoo puso sobre la mesa manipulaciones y mentiras, con el objetivo de enmarañar, generar ruido y no dejar que se pudiese hacer un debate de propuestas. No oí ni una sola propuesta, debe tener un programa oculto", indica Calviño.

Además, expone que tras analizar las propuestas de política económica se llega a la conclusión de que "aumentaría el déficit estructural de nuestro país y no se cumplirían las reglas europeas" a no ser que "esté ocultando un recorte masivo de gastos". Es decir, la falta de "un debate honesto y limpio" se debe la ausencia de las propuestas del líder del PP, según la socialista.

Las medidas de Calviño

Respecto a Yolanda Díaz y a su afirmación de que ha inspirado múltiples medidas sociales implementadas por el partido socialista, Calviño expone que, por el contrario, la política económica del gobierno la ha dirigido ella misma desde hace cinco años.

Ayer el PSOE acordó una oferta récord de empleo público donde se aprobarán más de 30.000 empleos públicos en el Consejo de Ministros. A 12 días de las elecciones, se le acusa al partido socialista de electoralismo pero Calviño defiende que la propuesta "es necesaria" porque "en estos últimos años se ha producido un envejecimiento de las plantillas del sector público", por lo que es importante "rejuvenecerlas".