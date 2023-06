Collboni pide ayuda a los 'comuns' para facilitar su investidura como alcalde y evitar la entrada de Trias

Jaume Collboni, candidato del PSC a la alcaldía de Barcelona, ha solicitado a los 'comuns' que apoyen y faciliten su investidura. "Pido explícitamente a BComú responsabilidad y estar a la altura haciendo posible mi investidura como alcalde. Seré muy claro: si soy escogido alcalde, formaré un gobierno con los comuns", ha prometido.

A su juicio, sólo hay dos posibles opciones para gobernar en la Ciudad Condal: "Un alcalde de Junts con minoría fruto de un pacto independentista o un alcalde del PSC con capacidad de articular mayorías".

Para Collboni es de vital importancia que los votos vayan al PSC porque de lo contrario se abre la puerta a que Xavier Trias se convierta en el nuevo regidor. "Barcelona no merece ni un alcalde débil ni un frente de ningún tipo. No podemos perder más tiempo ni más oportunidades", ha advertido.

Las cuentas son claras: un pacto de investidura y de gobierno entre el PSC y los comunes sumaría 19 concejales, es decir, que la coalición se quedaría a dos escaños de los 21 que se necesitan para la mayoría absoluta.

Por este motivo, el socialista ha remarcado que en un contexto de incertidumbre política como el actual, "los comunes tienen que actuar a conciencia". "Hago un llamamiento a todas las fuerzas políticas, con excepción de la ultraderecha, para que se haga posible este cambio", ha dicho Collboni en referencia al PP.

La ecuación se complica

No obstante, el pacto PSC-comunes necesitaría el apoyo del PP para alcanzar la mayoría absoluta, y el candidato socialista ya ha dejado claro que no quiere pactar con los 'populares'. No es el único. Los 'comuns' también han advertido que no regalarán sus votos "si son para desmantelar lo que ha hecho este gobierno".

Al respecto, el concejal Jordi Martí ha precisado que bajo ningún concepto apoyarán un acuerdo "que implique al PP". "Con el PP, ni a la esquina. Cada día que pasa, tenemos más razones para guardar distancia con un partido que pacta con la extrema derecha de Vox", ha subrayado Martí.

Trias y ERC, a un paso de gobernar en coalición

Mientras PSC y los 'comuns' debaten el futuro de la alcaldía de Barcelona, Xavier Trias y Ernest Maragall han dado la sorpresa al acercar posturas de cara a formar un gobierno municipal.

De esta forma, Trias se aseguraría su puesto como alcalde de la capital catalana mientras que el líder de ERC quedaría como primer teniente de alcalde. La negociación también incluiría una cláusula de exclusividad para impedir a los socialistas entrar en el ejecutivo catalán durante la legislatura.