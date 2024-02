Roberto Brasero avisa: "El jueves podría haber lluvia de barro en algunas zonas de España"

Este martes 13, los modelos meteorológicos apuntan a un escenario que no gustará mucho a quienes recuerden aquel episodio de calima que tuvimos en marzo de hace dos años. Pues bien, que quede claro que no sería tan intensa ni de tanta duración, pero no hay descartar que este jueves y viernes tengamos una lengua de polvo sahariano atravesando la Península y que, al coincidir con el frente que llega el jueves, tengamos lluvias de barro en algunas zonas de España.

De momento para este miércoles lo más destacable es que seguirán subiendo las temperaturas. Las de primera hora del día serán más altas que las de este martes, salvo en el sistema Central e Ibérico donde bajarán ligeramente pero tan solo se esperan heladas significativas en los Pirineos. En el resto de España no parecerá un amanecer de febrero aunque de nuevo podemos iniciar el día con nubes bajas o nieblas matinales en las dos mesetas, la cuenca del Ebro, Baleares –donde hay avisos de AEMET por nieblas en el sur de Mallorca, Ibiza y Formentera- y también costas del Mediterráneo peninsular.

Esas nubes y nieblas irán disipándose la mayoría según avance la jornada salvo en el noroeste peninsular donde los cielos pueden permanecer cubiertos y ahí sí podríamos tener algunas lluvias, más probables en Galicia. Luego por la tarde las temperaturas serán también superiores a las de este martes, menos en la Comunidad Valenciana, Murcia y las costas de Cádiz y Málaga donde el miércoles bajarán un par de grados. En Galicia y el Cantábrico llegarán a 20º en otro día de viento sur o incluso 22º en Ourense y en Bilbao; en Murcia y Málaga capital podrían quedarse las máximas en 23º este miércoles pero en Córdoba y Granada podríamos llegar a 24º y Almería y Sevilla alcanzar los 25º a la sombra. En Canarias los superaremos con posibles calimas y esa calima, tan habitual este invierno en nuestro archipiélago canario, también podría ser noticia en la Península este próximo jueves

Lengua de polvo en suspensión

No hay que asustarse cuando hablamos de una lengua de polvo en suspensión atravesando la Península pero sí conviene estar atentos a lo que, de momento, nos dicen las previsiones. Y lo que nos dicen a día de este martes es que es probable que el jueves se forme una borrasca -que incluso podría ser una pequeña DANA- situada al oeste de la Península. Desde esa ubicación podría generar una corriente de viento sur y suroeste que, al pasar por el norte de África, recojan polvo sahariano y lo impulse hacia el norte, con lo que tendríamos una lengua o banda de calima recorriendo la Península durante el jueves y el viernes.

Posible lluvia de barro

Pues bien, digo que no hay que asustarse porque esto no es tan raro, aunque a veces pase inadvertido. Hace menos de 15 días, a finales de enero, tuvimos una situación similar y esa lengua de polvo se fue desplazando por el oeste de la Península ibérica, y afectó levemente a Galicia y llegó incluso hasta el reino unido. Casi ni la notamos. Pero digo también que hay que estar atentos porque en aquella ocasión no se dieron precipitaciones y en este caso sí puede coincidir con la llegada de un frente atlántico, es decir, lluvias, y que al coincidir esas lluvias con la lengua de polvo en suspensión tengamos lo que se conoce como lluvia de barro. Lo que ocurre es que aún no está claro por donde pasarán las lluvias. El lunes parecía que solo afectaban a la mitad note peninsular y que no coincidiría con la calima, pero este martes los modelos de previsión apuntan a que podrían llegar lluvias a la mitad sur, incluso con tormentas, así que el jueves podrían darse esas lluvias de barro den zonas de Extremadura, Andalucía, e incluso la zona centro.

Ya veremos por donde pasan la una -la lengua de polvo- y el otro –el frente atlántico- porque todavía no está muy claro y el miércoles habrá que afinar más. Pero lo que sí tiene que quedar muy claro es que de momento es solo una posibilidad y que no se contempla en ningún caso que sea tan intensa ni tan duradera como aquella del 2022.