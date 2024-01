El aviso de César Gonzalo: "No hay que bajar la guardia, el grueso de las nevadas llegará por la tarde"

Ya tenemos con nosotros el primer temporal invernal. Llega mucho más descafeinado que lo anunciado hace unos días, pero ya está aquí. Así que no podemos bajar la guardia, por que las lluvias del norte irán dando paso a nevadas. No serán históricas, ni se parecerán a las de “Filomena”, pero desde luego complicarán el día en el norte del país.

De la lluvia a la nieve

El día ha comenzado con lluvias en Galicia, las Comunidades del cantábrico, en las del Alto Ebro, y en puntos de Castilla y León. Con el paso de las horas las precipitaciones se irán extendiendo al Nordeste de la Península, y lo más importante la Cota de nieve irá bajando. Por eso el grueso de estas nevadas llegará a lo largo de la tarde.

Avisos por nevadas

A primera hora de la mañana, los avisos activos por nevadas por parte de la AEMET, se centran en el norte. Son todos de nivel amarillo, así que las nevadas no deberían ser muy intensas, pero no hay que confiarse. Los avisos activos los encontramos por acumulaciones de unos 10cm de espesor en el Pirineo de Aragón y de Cataluña con una cota de nieve que bajará hasta los 800m. También están vigentes en Navarra, La Rioja y el interior del País Vasco donde se esperan acumulaciones de 2cm a 5cm, con una cota de nieve muy baja de unos 500m a 700m. Así que en Pamplona y Vitoria podrían verse algunos copos. La alerta amarilla también aparece en Burgos, Soria y en la provincia de Segovia. Y aunque no se encuentran en aviso, es muy probable que nieve también en las sierras del norte de Madrid y en la provincia de Teruel no deberían ser nevadas fuertes.

También lluvias fuertes

Los chubascos podrán ser intensos en las costas de Cataluña y en las islas Baleares. En el resto del interior nos encontraremos con un día de muchas nubes. Con lluvias que seguirán en las costas cantábricas, y que tenderán a marcharse del oeste de Galicia. En el centro es probable que a lo largo del día se escapen algunas gotas, no deberían ser lluvias importantes. Es poco probable que llueva en el suroeste y sobre todo en las islas Canarias con cielos despejados.

Mañana menos nevadas y más fría

Hoy las temperaturas bajan en el norte de la Península, en el resto tendremos valores similares a los de ayer. Será mañana cuando notemos una importante bajada de los termómetros con heladas en casi todo el interior y con máximas más bajas durante la tarde. Mañana jueves comenzará aun con posibles nevadas en el extremo norte, en general irán disminuyendo. Las lluvias seguirán descargando con fuerza en las costas de Cataluña y las Islas Baleares.

El viernes termina

La jornada del viernes marcará el final del primer temporal invernal de este 2024. En un día sin lluvias y con temperaturas que se irán recuperando. Para dejarnos un fin de semana con valores muy suaves, casi cálidos en puntos del sur.