Aunque el abrigo sobre esta tarde, no lo guarden: vuelven las lluvias y nevadas

¡Menudo frío hace! Es el comentario generalizado de los compañeros al llegar a la redacción esta mañana, no me creían cuando les decía que por la tarde el abrigo les sobrará. Y así será, tendremos una tarde casi primaveral con un cielo cambiante, con nubes en aumento que nos avisan del regreso del tiempo invernal.

Preparen abrigo y paraguas

Hoy solo notaremos que los cielos se van nublado, nubes que anuncia la llegada de dos potentes borrascas. La primera llegará mañana, se quedará estacionaria al oeste de la Península, y desde ahí, nos enviará varios frentes. Durante el jueves las lluvias se extenderán desde el oeste del país al resto. Por la tarde ya las tendremos en el centro, y por la noche habrán llegado al Alto Ebro, Aragón y el interior de Cataluña. Será difícil que llueva en el sureste del país, mala noticia. La nieve de momento se quedará en zonas de montaña a partir de 1.200m

Precipitaciones generalizadas

El viernes las temperaturas se desplomarán, con la llegada de una masa de aire polar. La primera borrasca nos enviará más frentes. Así que las precipitaciones van a continuar, de madrugada en el Mediterráneo para luego marcharse, y en el resto irán llegando desde el oeste. Además, llega un acusado descenso de temperaturas, por lo tanto, la cota de nieve irá bajando. Podrá nevar a partir de unos 1.000m, permitiendo que la nieve pueda aparecer en la meseta norte, a parte de en zonas montañosas. El viento nos acompañará, soplando con fuerza en amplias áreas del interior.

Otra borrasca para el 'finde'

Durante el fin de semana seguiremos de temporal, llega una nueva borrasca. El sábado podría ser el día más complicado. Día con lluvias, viento, y con frío en aumento, así que la cota de nieve bajará aun más. Podría situarse a partir de tan solo 800m, dejando nevadas abundantes en nuestras montañas. Y de forma más débil, en buena parte de Castilla y León, y quizás en puntos de Castilla-La Mancha. Iremos actualizando este pronóstico.

De la primavera al invierno

Iremos afinando la previsión del temporal invernal. De momento hoy nos quedamos con miércoles que, tras un amanecer de heladas, nos dejará una tarde primaveral. Pero no se confíen no guarden los abrigos, paraguas, guantes, etc que nos van a hacer falta esta semana.