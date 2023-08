El 3x1 de Roberto Brasero sobre la ola de calor: pico de temperaturas, noches tórridas y avisos en 16 comunidades

Se va confirmando este martes una de esas peculiaridades de esta ola de calor que destacábamos este lunes aquí mismo: va a ser la ola más extensa geográficamente de las que llevamos este verano. Un calor muy repartido que durante esta jornada hemos notado en la mayor parte de España. Y el miércoles y el jueves llegará a los escasos territorios donde aún no lo han notado.

Este miércoles será el momento álgido, el pico de esta ola de calor que también nos está dejando numerosas noches tórridas y tropicales.

El calor se extiende

Este miércoles tendremos avisos por altas temperaturas en 16 de las 17 comunidades de España. Solamente se queda fuera la Región de Murcia, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

El calor se extiende hacia el norte, donde llega con fuerza: se activan avisos de nivel rojo en el interior del País Vasco por la alta probabilidad de que se superen los 42ºC a la sombra en el interior de Guipúzcoa, Vizcaya y el norte de Álava. De hecho, la máxima prevista este miércoles en Bilbao son 44ºC y, si se cumple el pronostico, sería la más alta del día entre las capitales españolas por delante de los 43ºC de Badajoz y los 42ºC de Córdoba o Sevilla.

Noches tórridas y tropicales

Antes de alcanzar el miércoles esas máximas pasaremos por otra noche con mínimas muy altas, es decir, otra madrugada muy calurosa. Ya no estamos hablando solo de noches tropicales, que es cuando la mínima se queda por encima de 20ºC, sino de noche tórrida o ecuatorial, que es la definición para esas localidades, que no bajan de los 25ºC en toda la madrugada.

Noches tropicales venimos teniendo desde mayo en algunas zonas de España y son cada vez más frecuentes en nuestro litoral mediterráneo y Canarias, pero ahora también se están prodigando las noches tórridas. Esta pasada madrugada lo hemos podido comprobar en numerosas zonas de España, ya que otra de las peculiaridades de esta ola de calor es su carácter tan extenso, como también destacábamos el lunes.

Especialmente calurosa ha sido en el Valle del Tajo, en Toledo, con 25,6ºC en Talavera de la Reina y con 28ºC -noche tórrida de largo- en Castillo de Bayuela, a los pies de la sierra de San Vicente. Pero más calurosa ha sido la noche en Extremadura, tanto en Badajoz, con noche tórrida en Don Benito, Castuera o Llerena con 27,6ºC, como en Cáceres, donde las mínimas han sido incluso superiores: 28,2ºC en Plasencia y una locura de 29,4ºC en Cañaveral.

Sin llegar a ser noche tórrida, también es destacable que en Piornal, el pueblo más alto de Extremadura, hayan tenido una noche tropical con 23ºC de mínima.

Pero si nos metemos a citar las noches tropicales, no acabamos (la han tenido en Tudela con 23ºC o en Madrid con 24ºC, entre otras muchas), así que mejor acabamos el repaso de noches tórridas que hemos hecho este martes en la redacción de Tu Tiempo con los datos de AEMET y que no para de sorprender: Barcelona 26,7ºC; Tordera 25,1ºC; Almadén 26,6ºC; y en Andalucía noches tórridas en San Fernando 26,5ºC; Olvera 26,3ºC; Barbate 25,8ºC; Cádiz 25,3ºC; Jaén 28,7ºC; Linares 26,5ºC; Cabo de Gata 27,7ºC; Almería 26º; Osuna 27,2ºC; Lora de Estepa 26ºC; Ronda 26,3ºC; Marbella 25,8ºC; y Málaga Puerto con 25,1ºC.

Destacables también los 26,2ºC de mínima de Huesca a 540 metros de altura y Sierra de Alfabia en Mallorca con 25,8ºC de mínima a 1030 metros de altitud. Y, por último, ¡los 30ºC de mínima en Agüimes! Ahí estamos ya en otro tramo del termómetro, y quizá no sea descabellado ir buscando un nombre (si no lo tienen ya) a esas noches que no bajan de los 30º, como si aún fuera de día.