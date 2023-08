¿Hasta cuándo durará la ola de calor? Roberto Brasero ya avisa que será "tardía y muy repartida"

Tenemos por delante una nueva semana con ola de calor, pero no va ser otra ola de calor más. Tiene algunas peculiaridades que vamos a repasar. En primer lugar, este nuevo repunte de las temperaturas se ha presentado con mucha incertidumbre. Al principio se pensaba que podría quedarse en un episodio de calor, sin llegar a ola, luego se dijo que no pasarían del miércoles las altas temperaturas y ahora sabemos que, como mínimo, llegará hasta el jueves, pero podría prolongarse hasta el viernes incluido.

Desde luego en amplias zonas de España vamos a llegar al viernes y apenas notaremos diferencia: en Extremadura, oeste y centro de Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid, Aragón y Cataluña las temperaturas se mantendrán en 40ºC o valores cercanos hasta el viernes, mientras que ese día sí podrán bajar ya en Navarra, las comunidades del Cantábrico, Galicia y noroeste de Castilla y León. Luego llegaría el fin de semana y ahí si parece más claro que en la mitad norte de la Península ya bajarán lo suficiente para que no tengamos ni valores tan calurosos y ni tantas zonas en avisos, por lo que ya no habrá ola de calor

Una ola tardía

El verano pasado tuvimos 42 días de ola de calor. Fue el verano más cálido desde que hay registros porque tuvimos un mes de julio casi completo en valores extremos: del 9 al 26 y luego el 30 y el 31. El mes de agosto también fue muy cálido, en general, con las máximas 2,1ºC por encima del promedio, y casi todo el mes tuvo temperaturas más elevadas de su media -salvo del 16 al 19, que fueron más bajas, con un episodio frío-. Pero la AEMET considera en su resumen climatológico que la ola de calor en sí llegó hasta el 15 de agosto.

Por lo tanto, este año, bien sea este jueves 24 o el viernes 25 cuando finalice la ola, ya podemos hablar de una ola de calor tardía.

Calor muy repartido

Esta última peculiaridad de esta ola de calor es quizá menos reseñable porque suele ser un requisito para considerarla una ola: que las temperaturas altas estén extendidas por amplias zonas del territorio. Sin embargo, eso no siempre ocurre. Como, por ejemplo, sin ir más lejos, en la ola de calor que tuvimos este pasado mes de junio, y puede que incluso finalmente se quede fuera de esa denominación tras un estudio más concienzudo, ya que el calor se concentró en zonas del centro y sur peninsular.

En esta ocasión el calor va a estar muy repartido. En cuanto los avisos de AEMET, que siempre nos dan una pista certera, vemos que este martes solo hay tres comunidades donde no hay ningún aviso por calor: Asturias, Cantabria y la Región de Murcia, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En el resto de España tenemos avisos de nivel amarillo (riesgo) o nivel naranja (riesgo importante). Es cierto que, de momento, no vemos avisos de nivel rojo (riesgo extremo) como ha ocurrido en olas anteriores, y que quizá esta no vaya a ser tan intensa, pero sí que será muy extensa. Y es que el miércoles ya podríamos ver algún aviso amarillo también por el interior de Asturias (38ºC en Mieres) y Cantabria (38ºC en Reinosa) y ya veremos si el viernes no llegan los 40ºC a Murcia, donde por el momento se están librando.

No ocurre lo mismo en tantas otras zonas de España, donde ya este lunes han alcanzado o superado esos 40 grados a la sombra: en Mérida, Córdoba, Andújar, Écija, Montoro o Huelva, pero también en Tortosa, Girona, Zaragoza, y Huesca. Un calor muy repartido.