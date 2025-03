Tejados levantados, carreteras cortadas y clases suspendidas, la borrasca Martinho deja centenares de incidencias en Galicia

Ha sido una noche movida. En sentido figurado y literal. Se han movido los árboles, la arena de las playas, las señales de tráfico, los contenedores,… El paso de la borrasca Martinho por Galicia ha dejado fuertes rachas de viento que en algunos puntos de la montaña de Ourense han llegado a superar los 160 kilómetros por hora. Por suerte las incidencias han sido materiales y no hay que lamentar daños mayores. Aunque hay dos heridos como consecuencia del temporal, ambos lo son de carácter leve.

Las situaciones más complicadas se han vivido en las carreteras, tal y como ha confirmado esta misma mañana el subdelegado del Gobierno en Pontevedra. Abel Losada ha querido hacer un llamamiento a la precaución, sobre todo en los traslados en coche debido a los árboles, señales y elementos diversos que se podían encontrar en las vías a primera hora de la mañana.

Pontevedra, la provincia más afectada

En Cangas, Pontevedra, una mujer tuvo que ser ayudada a salir de su vehículo después de que un árbol le cayese encima mientras circulaba. Situaciones similares se vivieron en Tomiño y Tui, también en Pontevedra, y en la localidad de Verducido, un hombre se desmayó al salir de su vivienda y ver cómo el viento se estaba llevando las tejas. Todos sin complicaciones.

Varios edificios oficiales sufrieron también los daños de Martinho. Los ediciones oficiales de los ayuntamientos de Moaña y Pazos de Borbén, al sur de Galicia, permanecieron hoy cerrados al público al amanecer con los tejados levantados. Ambas localidades optaron por precintar el entorno para evitar que los vecinos se acercasen y pudiesen recibir el golpe de algún elemento suelto. Durante toda la mañana los operarios han trabajado para asegurar las infraestructuras y solucionar la situación a la mayor brevedad.

1.500 alumnos sin clase

Lo mismo ha ocurrido en los Institutos Rodeira y María Soliño, también en la zona de O Morrazo, que tuvieron que suspender las clases al desprenderse las planchas de los tejados. Planchas que además obligaron a cortar la avenida de Ourense, la principal vía de entrada y salida de la localidad, mientras eran retiradas. Los 1.100 alumnos de uno de los centros y los 490 del otro han pasado la jornada en casa al no poder desarrollarse la actividad con normalidad.

En Noia, ya en la provincia de A Coruña, la más afectada por los efectos de Martinho ha sido la Orquesta New York, que ha visto considerablemente dañado su escenario apenas tres días antes de arrancar la temporada este mismo domingo. Sin esconder la preocupación, Iván Rodríguez, el responsable de la orquesta, casi se sentía aliviado: "Dentro de lo malo ha sido una suerte, porque no había nadie cerca, y no hay que lamentar daños personales, a pesar de todo empezaremos la temporada este domingo en Friol". Un mensaje de calma que quiso enviar a los vecinos de esta localidad lucense en la que tienen previsto actuar.

Además de todo esto, que no es poco, cortes de luz, tráfico ferroviario interrumpido entre Lugo y Ourense, actividades deportivas al aire libre suspendidas y, junto a las 450 incidencias contabilizadas, un sinfín de pequeñas complicaciones que no han precisado ayuda de los servicios de emergencias y que, por tanto, no forman parte del recuento.

Martinho ha complicado el día en Galicia, sin duda, pero sin consecuencias graves por el momento. Los avisos por viento permanecen activos hasta media tarde de este jueves, cuando la borrasca comenzará a abandonar la comunidad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com