¿Primera ola de calor del verano? Rubén del Campo, portavoz de Aemet, responde: "Es posible que se superen los umbrales"

Llega el calor y las temperaturas empiezan subir desde este viernes en todo el país. El domingo alcanzarán los 43 grados en zonas como Córdoba o Badajoz, mientras que en el centro de la Península se registrarán 40 grados.

De cara a la próxima semana los termómetros seguirán sumando grados. Ante este panorama la pregunta que se hacen muchos es si estamos ante la primera ola de calor del verano.

Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), confirma que sí se producirá un episodio de calor extremo. "Es posible que se superen los umbrales de intensidad, duración y extensión para la primera ola de calor del verano. Será un episodio con temperaturas muy altas, sobre todo en el centro y sur de la Península, hasta el jueves, que es cuando tendremos un descenso térmico", detalla.

Aún así, el experto matiza que "no será una ola de calor tan extrema" como las pasadas. "Probablemente, a partir del domingo y hasta el miércoles se producirá lo más intenso del episodio", y después llegarán las lluvias. "Quizás a la mitad norte vuelvan algunas tormentas, pero no parece que las lluvias que pueda haber a finales de la próxima semana parezcan tan abundantes como las tormentas de estos días pasados", subraya.

¿Será un verano peor que el de 2022?

Un reciente estudio de la Universidad de Bristol ha advertido que a medida que se agrave el cambio climático, fenómenos como las olas de calor serán cada vez más intensos. Sin embargo, según el portavoz de la Aemet la temporada estival de 2023 no será peor que la de 2022.

"El verano pasado fue tremendo en cuanto a temperaturas, el más cálido de la serie histórica, al menos desde 1961. Lo que nos dicen los pronósticos para estos próximos tres meses es que será un verano muy caluroso pero habrá periodos en los que ese calor se interrumpirá y habrá tormentas", indica.

Lo cierto es que esos "alivios en forma de chubascos" no ocurrieron el pasado año. No obstante, del Campo precisa que no hay que bajar la guardia porque "todo apunta a un verano también muy caluroso". "Lo que hemos vivido estos días ha sido una pequeña avanzadilla porque a finales de la semana pasada ya alcanzamos casi los 40º en el Valle del Guadalquivir, después llegaron las tormentas, y ahora vuelve el calor", precisa.

Fenómenos extremos

Los expertos aseguran que el cambio climático es uno de los mayores problemas de salud global de nuestro tiempo. Al respecto, el meteorólogo asegura que "fenómenos tormentosos" como los ocurridos en los últimos días en países como España, Alemania o Estados Unidos "están adquiriendo intensidades que pocas veces se han visto".

En este sentido, hay que tener en cuenta que "más energía en el sistema climático se traduce en una posibilidad mayor de episodios de tormentas más extremos".