Llega la nieve a Madrid: fechas y zonas afectadas

Se disparan las alertas en Madrid por la llegada de una nueva borrasca a la Península Ibérica. Las predicciones indican que traerá consigo precipitaciones que originarán grandes acumulaciones de nieve en la Sierra de la provincia.

Este domingo, la Comunidad de Madrid experimentará la llegada de la nieve, especialmente en las áreas montañosas, donde se esperan acumulaciones de entre ocho y diez cm a unos 1.000 metros de altitud. No obstante, durante las primeras horas del día y la madrugada, la cota de nieve podría descender, permitiendo que más localidades de la región, especialmente al norte, experimenten la caída de copos.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado un aviso de nivel amarillo debido a las nevadas, con acumulaciones que podrían llegar a cinco cm en 24 horas, sobre todo en zonas de mayor altitud, como las situadas entre los 700 y 900 metros. A medida que avance el día, se espera que la cota de nieve suba por encima de los 1.400 metros, pero las áreas más altas de la Sierra Norte podrían ver acumulaciones más intensas de nieve, alcanzando entre ocho y diez cm a unos 1.000 metros.

En las zonas de mayor altitud, las acumulaciones podrían superar los 40 cm, una cantidad considerable. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, la nieve podría llegar a otras localidades más alejadas de las montañas, con una cota de nieve que al principio podría situarse entre los 700 y 900 metros. A medida que avance el día, esta cota se elevará entre los 1.500 y 1.600 metros. Se espera que hasta el mediodía se vean copos en áreas más distantes de la serranía.

¿Dónde nevará?

La probabilidad de nieve será mayor cuanto más al norte y a mayor altitud se encuentre la localidad. Pueblos como Alcobendas, Tres Cantos o Collado Villalba podrían ser testigos de esta nevada inusual para el mes de marzo.

La capital, situada a unos 657 metros sobre el nivel del mar, podría experimentar la caída de algunos copos, aunque la cota de nieve será justa para que se produzca en la ciudad. A pesar de la incertidumbre que rodea a la zona central de Madrid, no se descarta que puedan caer algunos copos de nieve durante el día.

El domingo se presenta como el día más relevante en cuanto a nevadas, con la Sierra de Guadarrama siendo la zona que registrará las nevadas más intensas, con acumulaciones de hasta 40 cm. La cota de nieve oscilará entre los 600 y 1.000 metros, lo que podría ocasionar copos dispersos en áreas cercanas, pero sin afectar de manera importante a la capital.

El sábado, las precipitaciones comenzarán de forma ligera, con una cota de nieve que rondará los 1.000 metros hacia el final del día. Se mantiene el aviso amarillo por acumulaciones de nieve de hasta cinco cm en 24 horas en la sierra. El aire frío del domingo provocará un descenso de la cota de nieve hasta los 600 metros en el norte de la Comunidad de Madrid, lo que favorecerá nevadas en cotas más bajas de forma puntual.

A pesar de esto, se espera que la cota de nieve suba nuevamente a medida que avance la jornada, alcanzando entre 900 y 1.000 metros, lo que limitará las acumulaciones en las zonas urbanas. El lunes, la situación comenzará a estabilizarse, aunque todavía podrían ocurrir nevadas en las áreas de la Sierra.

No será como la Filomena

A diferencia de la tormenta Filomena de enero de 2021, que dejó nevadas históricas en la capital, esta vez el episodio no será tan severo en Madrid. Las precipitaciones más destacadas se concentrarán en las áreas montañosas de la región, y aunque la cota de nieve podría descender en momentos puntuales, no se esperan acumulaciones significativas en el centro de la ciudad. No obstante, no se descarta que, en el transcurso del domingo, algunos copos de nieve o agua-nieve puedan llegar a la ciudad.

Para que se repitiera algo similar a Filomena, se requerirían varias condiciones meteorológicas excepcionales. En 2021, las temperaturas cayeron drásticamente y la nieve se acumuló durante más de 30 horas, lo que resultó en espesores de hasta 50 cm en el centro de Madrid. Este domingo, aunque las temperaturas descenderán brevemente, se espera que suban gradualmente después de que pase la borrasca.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com