Esta es la única ciudad española preparada para la llegada de un tsunami

Aunque España no es un lugar habitual para la ocurrencia de tsunamis, existen antecedentes históricos y estudios científicos que sugieren la posibilidad de que este fenómeno natural pueda repetirse. Un informe titulado 'Probabilistic Tsunami in the Mediterranean Sea' destaca que el Mar de Alborán, una de las zonas con mayor actividad sísmica en el país, podría generar maremotos que afectarían a áreas desde Valencia hasta Málaga, y que también incluyen las Islas Baleares.

La falla marina Averroes, situada cerca de la isla de Alborán, es capaz de generar olas de hasta seis metros de altura, las cuales podrían alcanzar la costa entre 21 y 35 minutos después de un terremoto. Este riesgo, aunque potencial, subraya la necesidad de preparación ante posibles tsunamis en España. Estudios geológicos y simulaciones han identificado que las zonas más propensas a sufrir tsunamis incluyen el Golfo de Cádiz y el Mar de Alborán. Según Emilio Carreño, director de la Red Sísmica Nacional, la región del Levante, desde Torrevieja hasta el Estrecho de Gibraltar, presenta la mayor actividad sísmica y, por ende, el mayor riesgo de tsunamis.

El reconocimiento internacional para Chipiona

El pasado 21 de junio, Chipiona, en la provincia de Cádiz, fue reconocida como la primera ciudad en España preparada para enfrentar tsunamis por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO (COI-UNESCO). Esta designación la convierte en la quinta comunidad de la región del Atlántico Nororiental, Mediterráneo y Mares Conectados (NEAM) en obtener el estatus de 'Tsunami Ready'.

Vidar Helgesen, Secretario Ejecutivo de la COI-UNESCO y Subdirector General de la UNESCO, elogió a España por este logro, afirmando: "Reconocer a Chipiona como Tsunami Ready es un importante paso adelante para garantizar la seguridad y la resiliencia de las comunidades costeras. Este reconocimiento subraya la importancia de crear conciencia y educar a las comunidades sobre los peligros costeros, garantizando un enfoque proactivo en la preparación para desastres”.

El programa "Tsunami Ready"

El programa de reconocimiento de preparación para tsunamis es una herramienta integral diseñada para aumentar la preparación y capacidad de respuesta de las comunidades costeras. Este programa incluye la evaluación del riesgo de tsunamis, la creación de mapas de evacuación y la realización de simulacros regulares, lo que fomenta la cooperación activa entre todas las partes involucradas.

¿Hay probabilidad de futuros tsunamis en España?

La Comisión Intergubernamental de los Océanos ha advertido sobre la alta probabilidad de que un tsunami que supere un metro de altura afecte el lado del Mediterráneo en los próximos 30 años. En contraste, la probabilidad de un tsunami en la costa de Cádiz es del 10% en los próximos 50 años. A pesar de estas estimaciones, la historia de España muestra que los tsunamis no son eventos desconocidos.

En el país ya se ha experimentado varios tsunamis a lo largo de su historia. En 1755, un gran terremoto con epicentro en la costa de Lisboa provocó un tsunami que impactó severamente en ciudades como Cádiz y Huelva. Se estima que más de 2.000 personas perdieron la vida en España debido a las olas de 15 metros generadas por este terremoto. Aún hoy, se encuentran depósitos marinos a kilómetros de la costa gaditana, testigos de las devastadoras consecuencias de aquel tsunami. Aunque en esa época no existían sistemas de medición de terremotos como los actuales, se calcula que el seísmo de 1755 pudo alcanzar una magnitud de hasta 8,5 grados.

Por lo que, mientras España se mantiene vigilante ante la posibilidad de futuros tsunamis, la preparación y el reconocimiento internacional de Chipiona como 'Tsunami Ready' destacan la importancia de la gestión de riesgos naturales.

