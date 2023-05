Amplían a 12 horas las restricciones de agua por la sequía en L'Espluga de Francolí, Tarragona

No llueve de forma copiosa desde el pasado mes de agosto. Así nos lo cuentan los vecinos de L'Espluga de Francolí, en Tarragona, quienes llevan meses con restricciones de agua. Hasta hace unos días el suministro se cortaba de 10 de la noche a 7 de la mañana, pero la falta de lluvia ha hecho que ahora las medidas sean más severas y empiecen a las 7 de la tarde. 12 horas pues, sin agua.

Una situación que ha hecho que sus habitantes tengan que apañárselas como puedan. Es el caso de Amador Moya. Este granadino afincado desde hace 50 años en este pequeño pueblo explica a Antena 3 Noticias que hacía muchos años que no vivía una sequía tan severa. Él ahora cada día hace acopio de botellas y las tiene tanto en el baño como en la cocina. "Lleno varias botellas durante el día para poder tener reservas y fregar los platos o asearme", y añade: "No queda otra, si no llueve, ¿qué se hace?".

En algunos establecimientos que no tienen depósitos de agua también acusan los cortes. Joana, propietaria del bar 'Els Caçadors', explica que ahora emplea un mínimo de tres garrafas de varios litros -cada día- sólo para la cafetera "y el fin de semana tengo que comprar más porque la gente pide muchos cafés". Ahora la nueva medida le pilla en pleno servicio de cenas: "tengo ya aquí preparado el barreño para poder dejar los platos en agua".

La población también ha tenido que aumentar el número de cisternas que traen el agua de Montblanc, a pocos kilómetros. Unas 15 cubas diarias llenan el depósito municipal que abastece el pueblo.

Así lo viven los vecinos

Algunos vecinos nos explican que han tenido que cambiar sus rutinas y adaptarse a los horarios: "yo ahora me ducho a las 5 de la tarde".

Paseamos por el pueblo y vemos las fuentes ornamentales cerradas y el río Francolí sin una gota de agua. "Hoy he ido a ver los campos de cultivo de los alrededores y está todo seco, como siga la situación así muchos árboles no sobrevivirán", añade otro vecino.

L´ Espluga de Francolí no es la única zona afectada por la sequía. Las restricciones de agua afectan ya a 495 municipios catalanes y a 6 millones de habitantes.