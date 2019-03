Virgilio Zapatero niega haber usado una tarjeta opaca y critica a Pedro Sánchez

El exministro socialista y exvicepresidente de Caja Madrid Virgilio Zapatero ha enviado una carta a la Ejecutiva del PSOE en la que asegura no haber tenido en su vida "ninguna tarjeta opaca" y en la que acusa al secretario general, Pedro Sánchez, de "buscar notoriedad y titulares de prensa más que la verdad y la justicia".

"No he tenido ninguna tarjeta B en mi vida, ni negra, ni black, ni fantasma, ni opaca como os gusta decir", afirma en su carta, en la que Virgilio Zapatero promete a los dirigentes de su partido "hablar e informar de lo que no queréis saber".

En ella, el que fuera ministro de Relaciones con las Cortes (1986-1993) y diputado por Cuenca (1977-1994) lamenta "profundamente la forma de proceder del nuevo secretario general", que "sin conocer los hechos los prejuzga y los califica oficiando de justiciero". También arremete contra el 'número dos' del partido, César Luena, al que acusa de "amenazarle" por haber ordenado que la instrucción interna de este caso sea "lo más dura posible".

"Después de 42 años en el partido socialista, no acepto chantajes ni presiones para que no hable. Y por lo tanto, utilizaré todos los medios legales para defender mi honor. Lo más cómodo para mí sería aceptar vuestras presiones y pedir la baja del partido socialista, que es lo que ya pedís expresamente en vuestra permanente búsqueda de titulares. No lo haré, porque es una injusticia y un pésimo precedente para este partido", advierte en su carta de dos folios, fechada este lunes.

Según los documentos que obran en poder de la Fiscalía Anticorrupción, Virgilio Zapatero gastó 36.000 euros con tarjeta de crédito "opaca" durante los dos años que fue vicepresidente de Caja Madrid (2010-2012).

Él no sólo lo niega, sino que asegura también: "He declarado todos los ingresos que he percibido, liquidé sin que nadie me lo pidiera hace dos años todos los gastos de representación de 2011 y los de 2010 que conocía y, puesto que habláis de ética, renuncié hace dos años a 200.000 euros a los que legalmente tenía derecho, sin publicidad alguna y sin que nadie me lo pidiera, en razón de la grave situación de la entidad".

Por ello, a su juicio, la forma de actuar de Pedro Sánchez "quiebra las mínimas garantías internas de cualquier partido y, sobre todo, quebrantan el honor de un militante a quien el secretario general públicamente insulta y ofende sin razón, sin conocimiento y gratuitamente".

En su escrito, se muestra convencido asimismo de que la "amenaza" de Luena "lo que pretende es que yo no hable ante el partido y que presente mi renuncia cuanto antes para poder presentarse al 'Foro de limpieza democrática' -convocado para el sábado 11- como el paladín de la lucha contra la corrupción". "La política reducida a titulares y marketing", lamenta el rector de la Universidad de Alcalá de Henares y doctor en Derecho por la Universidad Complutense.

Según argumenta, esa "forma de entender la política" por parte del secretario general y su secretario de Organización, aparte del "daño" que suponen para él y su familia, "no tiene que ver nada con la transparencia, la ejemplaridad ni la ética", sino que es un "mero experimento populista", ya que "violenta las mínimas garantías, no redunda en el prestigio del partido socialista, ni proporciona réditos políticos si es eso lo que se busca, y puede terminar por confundir a este partido centenario".

Tras advertir de que está dispuesto a defenderse "hasta el final", Zapatero considera una "monstruosidad" de "manifiesta inconstitucionalidad" que se le pueda suspender de militancia cautelarmente, si bien reconoce que los estatutos del PSOE contemplan esa posibilidad.

"Vais a tener que seguir un proceso debido, con todas las garantías para que yo pueda hablar e informar de lo que no queréis saber, así como defender mi honor, cosa que 'el PSOE de antes' garantizó siempre a todos", concluye el exvicepresidente de Caja Madrid y exdirectivo de Bankia.