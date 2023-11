Los viajeros 'silver' gastan más que los jóvenes: "Hago viajes de 3.000 euros"

Los 'silver' no paran y no escatiman en gastos. "Estoy pasando unos días. Estoy de balneario. Se come bien", nos cuenta una mujer en Sansenxo. Me gusta ir a sitios, ir a un hotel bueno y comer bien". "Hemos trabajado en buenas empresas, ganábamos dinero y encima nos ha quedado una buena pensión" "Ahora quiero viajar lo poco o mucho que me quede de vida", son palabras de algunos 'silver'. Este grupo aglutina a los mayores de 55 años que ya no trabajan. Se han convertido en la joya más codiciada para las agencias de viajes y el sector del turismo. Su poder adquisitivo está muy por encima de el de los jóvenes.

Antonio se prejubiló a los 56 años "y desde entonces estoy viajando sin parar. Hemos pateado medio mundo", asegura. Su presupuesto por viaje ronda los 3000 euros. "Como está la vida tenemos más posibilidades la gente que hemos trabajado en los años 60 y 70 que la juventud de hoy en día". Buscan hoteles de mínimo cuatro estrellas, calidad. Visitamos una agencia de viajes especializada en Barcelona y su dueña nos lo confirma. "Entre los 2000 y 3000 euros" se gastan. "Los 'silver' son los que ya se han jubilado o prejubilado, tienen un buen sueldo, muchas cosas ya pagadas y se lo pueden permitir". Estos son sus destinos favoritos: "Se vende mucho Europa, Estados Unidos, Caribes, Sudamérica. Pero, sobre todo, lo que más se vende son cruceros".

"Tenemos la vida resuelta, la hipoteca pagada"

En Logroño encontramos un grupo que está de turismo gastronómico. Un 40% del negocio de ciertos sectores, como el enoturismo en Bodegas Ontañón, proviene de este segmento. Jesús Arechavaleta, responsable de enoturismo, señala que "son un público interesante, se dedican a disfrutar porque ya tienen una economía más relajada". "Los jóvenes vienen a vivir la experiencia pero ellos además vienen a vivirla y a comprar vino", se dejan mucho más dinero asegura.

La diferencia entre el turismo que llevaban antes y el de ahora es palpable, según los propios viajeros. Ahora, con la vida resuelta "tenemos la hipoteca pagada, podemos dedicarlo a viajar", nos dice otro señor. Quieren vivir la vida al máximo y ahora se lo pueden permitir. En España el número de españoles 'silver' supera los 15,2 millones.

Hablando en plata

