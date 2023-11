Telefónica plantea a los sindicatos un ERE para reducir su plantilla en España

Telefónica ha propuesto a los sindicatos un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para reducir su plantilla en España. Para un número de trabajadores aún sin concretar. Afectará a tres filiales que la compañía tiene en nuestro país: Telefónica España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones. A partir de ahora, se constituirán las mesas de trabajo para empezar a negociar. Una vez se conformen las mesas, arranca un plazo de un mes para resolver las condiciones.

Esta propuesta ha sido trasladada a UGT, CCOO y Sumados Fetico en la primera reunión que ha tenido lugar este lunes. Sería un ajuste a una plantilla que ya ha sido reducida después de varios años de ajustes. Las tres filiales acumulan unos 16.000 empleados. La empresa se reunirá con los sindicatos el próximo jueves 30 de noviembre para discutir el nuevo convenio colectivo.

La compañía había acordado desde 2015 con los agentes sindicales hasta tres planes de separación individual (PSI). Un sistema voluntario que se traduce en que los trabajadores abandonaban Telefónica a cambio de recibir un porcentaje de su sueldo hasta los 65 años. Ahora apuestan por el ERE. Con estos PSI, unos 11.900 emplearos abandonaron la empresa en los últimos siete años.

La propuesta llega en medio de la compra saudí

La compañía de Arabia Saudí STC Group entró en septiembre en Telefónica con el 9,9% del accionario por unos 2.100 millones de euros, un 4,9% en acciones y un 5% en derivados. Mientras, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriale (SEPI) dice que la CNMV "viene monitorizando" la situación de la principal empresa de telecomunicaciones española.

La adquisición saudí está pendiente del visto bueno de Defensa. En caso de completarse, STC Group se convertiría en el primer accionista de Telefónica. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, mostró su rechazo a la adquisición de Arabia Saudí. "No se puede consentir", dijo.

"Telefónica es una empresa estratégica para nuestro país y como tal cuenta con el manejo de lo más importante, seguramente de nuestras vidas, que son los datos; no solamente es el petróleo del siglo XXI, es que todo radica en los mismos. Desde luego, mi opinión es que no podemos consentir que esta operación continúe. Así se lo he hecho llegar a la Vicepresidenta Económica del Gobierno en funciones y así lo voy a defender", aseveró Díaz