Los sindicatos médicos descartan por ahora una huelga nacional pero avisan: "La situación es un polvorín"

Por el momento se descarta una huelga nacional de la Atención Primaria, pero hasta 4 sindicatos médicos advierten de que la situación es un "polvorín" que puede estallar en cualquier momento.

Tomás Toranzo, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos ha manifestado que su prioridad en este momento es lograr un estatuto independiente para el sector y en relación ha ello ha reprochado a la ministra Darias que hasta la fecha lo ha "obviado".

"No vamos a empezar estas negociaciones con movilizaciones" aseguró Toranzo al ser preguntado si está sobre la mesa una huelga nacional después del estallido de protestas en Madrid, Navarra, Cantabria, Aragón o Comunidad Valenciana, entre otras.

No obstante, Toranzo advierte de que si llegado el momento el Ministerio no atiende sus peticiones no dudarán en llamar a una huelga general "si hiciera falta". "Pero no es el momento actual el que corresponde", ha zanjado.

Xavier Lleonart, secretario general de Metges de Cataluña considera que se está "en una encrucijada en la cual la situación es crítica" y avisa de que solo puede acabar de 3 formas: que la administración recapacite y dé "un golpe de timón" para atender sus reivindicaciones, que "estalle la conflictividad, que sea unida o por territorios lo iremos viendo" y la "peor" de todas "que no pase nada" y entonces añade: "Si no pasa nada, este SNS muere por falta de profesionales".

Rafael Carrasco, presidente del Sindicato Médico Andaluz defiende que "esto no es una guerra contra nadie" pero indica "necesitamos un cierto estímulo y la única forma de que haya más estudiantes que quieran optar por la carrera y quedarse es tener un puesto incentivador en el SNS".

Desde Euskadi la secretaria general del SME Mabel Arciniega, ha recordado que en 15 años, el número de graduados se ha disparado un 167 %, pero en la pasada convocatoria MIR, más de 3.700 candidatos se quedaron fuera y, además, 218 plazas quedaron desiertas, casi todas de medicina de familia.