Se ofrece casa gratis al personal sanitario que quiera trabajar en la Terra Alta (Tarragona)

Casa de 2 plantas, con 3 habitaciones, jardín y totalmente gratuita. Este es el reclamo que ofrece este pequeño pueblo de la Terra Alta para los sanitarios que quieran trasladarse allí. La vivienda es la antigua casa del doctor del pueblo y, además, está adosada al consultorio médico. Por lo que garantizan, que desplazarse al trabajo tan solo costará unos pasos.

Con esta medida pretenden solucionar el problema de la falta de médicos y enfermeros en esta comarca interior y despoblada de la provincia de Tarragona. Nos cuenta su alcaldesa, Núria Mulet, que ya han recibido muchas llamadas, tanto de médicos como de enfermeras preguntando cómo es la casa y cuáles son las condiciones para optar a ella.

Su alcaldesa nos explica que en el pueblo se han reducido las horas de médico a la semana. Ahora hay una enfermera los 5 días, pero el médico solo pasa consulta 3 y el resto de días debe desplazarse a otros municipios. Por ello, hay "mucho temor a quedarse sin ese servicio o que se reduzca aún más las horas del doctor en el pueblo".

Una población envejecida que teme quedarse sin servicios sanitarios

Bot tiene 560 habitantes y unos 200 son mayores de 65 años. Mucho de sus mayores "ya no conducen y en la mayoría de los casos, sus hijos ya no viven en la comarca". La oferta, nos aclara la alcaldesa es para todos los sanitarios que quieran trabajar en el área de la Terra Alta. El envejecimiento no sólo afecta a la población, sino que se le suma "que se han jubilado muchos doctores de la zona".

Hay que ofrecer algo atractivo como una vivienda gratuita para conseguir que los jóvenes sanitarios apuesten por el mundo rural. No solo prometen casa gratis sino tranquilidad, vida pausada y un trato paciente-doctor muy "entrañable" que aseguran no se da en las grandes ciudades.

De momento, desde el consistorio están apuntando todas las solicitudes recibidas y decidirán quién será el afortunado. Dicen que con esta medida quieren poner "su granito de arena" a la falta de profesionales de la salud. Confían en que el futuro nuevo vecino les ayudará en la lucha contra la despoblación en la zona.