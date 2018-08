Las 'Kellys' vuelven a salir a la calle para reivindicar mejoras laborales

Las 'Kellys' no entierran el hacha de guerra y siguen reivindicando unas mejoras laborales. Han salido a las calles de España para reclamar mejoras, como eliminar la la figura de las trabajadoras externalizadas o que se reconozcan sus enfermedades laborales. También solicitan subidas salariales.

Las 'Kellys' afirman que muchas veces no tienen tiempo ni para ir al baño o para almorzar ya que sino, no salen a la hora. También denuncian que por cada habitación cobran entre 2 y 2,32 euros. Otra de las quejas de las limpiadoras de hoteles es que la carga de trabajo es muy elevada y no pueden descuidar la calidad a pesar de la gran cantidad de trabajo.