El grito desesperado del sector automovilístico para impulsar el coche eléctrico en España: "Perderemos el tren"

El sector de la automoción pide medidas urgentes para impulsar el coche eléctrico en España. Lo cierto es que nuestro país se sitúa muy por debajo de la media europea.

En Europa, las matriculaciones de este tipo de vehículos están cerca del 20%, mientras que España apenas alcanza una cuota de mercado del 9,2%. Son 10 puntos menos y por eso los principales fabricantes solicitan que se agilicen las ayudas para incentivar su compra.

"No podemos permitirnos perder el año 2023 o, de lo contrario, nos retrasaremos aún más con respecto al resto de países de la Unión Europea", ha advertido este jueves Wayne Griffiths, presidente de ANFAC. Griffiths también ha defendido que la electrificación es una gran oportunidad para España, pero que de continuar con esta situación "perderemos el tren".

En la misma línea el responsable de la marca Seat del Grupo Volkswagen ha hecho un llamamiento al Gobierno para no perder más tiempo. "No podemos darnos el lujo de dejar pasar 2023 sin tomar decisiones ambiciosas. Las medidas cosméticas ya no son suficientes", ha añadido.

Exigen medidas para impulsar la electrificación

En nuestro país son pocos los que se plantean comprarse un coche eléctrico o híbrido por varias razones. Una de ellas son las ayudas. Al respecto, Félix García, director de comunicación de ANFAC, ha subrayado que "lo que hay que hacer es dar esas ayudas de forma directa, que vayas al concesionario y te lo descuenten directamente del precio y que no sea una subvención".

Además, en muchas ocasiones dichas subvenciones se demoran durante meses. Es lo que le ocurre a Iván, que lleva desde junio esperando. "El Gobierno me da una subvención de 4.500 euros, ¿y qué sabemos de ella? Nada", lamenta.

A esta situación se suma la pandemia del coronavirus, la inflación, el elevado precio de las materias primas, la falta de componentes y el coste de la energía, que han acentuado aún más la caída de nuevas matriculaciones.

Por eso la demanda de la industria del automóvil es clara: las ayudas que prometió el Ejecutivo a finales de octubre, en el marco del PERTE de automoción, deben agilizarse.