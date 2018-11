El Gobierno británico cree que el acuerdo sobre el 'Brexit' podría estar listo el 21 de noviembre

El Gobierno británico vislumbra un acuerdo de 'Brexit' en el futuro inmediato y, según el ministro para la salida de la Unión Europea (UE), Dominic Raab, podría estar listo el 21 de noviembre. En una misiva enviada el pasado 24 de octubre al Parlamento, que ha sido difundida hoy, Raab dice que Londres y Bruselas han llegado a un consenso global sobre el plan de contingencia para la frontera irlandesa, lo que hasta ahora mantenía bloqueadas las negociaciones, y prevé cerrar un pacto en tres semanas.

No obstante, una portavoz de la primera ministra, Theresa May, dijo que ésta espera obtener un acuerdo con la UE sobre la futura relación bilateral "lo antes posible", sin que se haya estipulado una fecha concreta. La portavoz también insistió en que no ha habido cambios recientes en las negociaciones. Según la carta del ministro a la comisión del 'Brexit', aunque aún hay diferencias, Londres y Bruselas coinciden "en el principio" de que el plan de contingencia, que se aplicaría en ausencia de un acuerdo comercial bilateral, debe incluir una unión aduanera entre la UE y "todo el Reino Unido", y no solo Irlanda del Norte. "Estaré encantado de prestar declaración ante la comisión cuando se haya completado un acuerdo, y actualmente preveo que la fecha del 21 de noviembre será adecuada", escribe Raab, en su respuesta a la petición de los diputados de que comparezca para informar de las negociaciones con Bruselas.

En el texto, asegura que "el acuerdo está firmemente a la vista", aunque reconoce que todavía existen "obstáculos" relativos al plan para la frontera irlandesa, si bien se han resuelto "la mayoría de asuntos" pendientes. Para finalizar el marco general del acuerdo, falta ultimar cuatro aspectos, enumera.

Primero, hay que hacer "legalmente vinculante" el compromiso de que haya un territorio aduanero conjunto temporal entre el Reino Unido y la UE, "para que no sea necesaria" la propuesta solo aplicable a Irlanda del Norte, señala.

También hay que "introducir la opción de extender el periodo de implementación como alternativa" a la entrada en vigor del plan de contingencia sobre la frontera, en el supuesto de que el periodo transitorio, que oficialmente acaba el 31 de diciembre de 2020, concluya sin un acuerdo bilateral definitivo.

En tercer lugar, añade Raab, "hay que asegurar" que, si se aplica una de esas dos opciones -la "corta" extensión del periodo o el plan de contingencia-, el Reino Unido no quedará "indefinidamente" vinculado a ninguna de esas dos fórmulas.

Por último, el Gobierno británico debe cumplir su compromiso de "asegurar un acceso pleno y continuado a las empresas de Irlanda del Norte a todo el mercado interno del Reino Unido", explica el ministro conservador.

El plan de contingencia para la frontera irlandesa es el principal escollo en las negociaciones del 'Brexit', pues el Reino Unido rechaza la propuesta de la UE de que, en ausencia de un pacto comercial británico-comunitario al término de la transición, Irlanda del Norte permanezca en el mercado único para evitar la construcción de una frontera en la isla de Irlanda, lo que perjudicaría el proceso de paz. Si el Gobierno británico y la Comisión Europea llegan a un acuerdo de principios sobre el plan de contingencia y la futura relación, Bruselas podría convocar una cumbre extraordinaria de los Veintiocho para el 17 y el 18 de noviembre, según ha apuntado la cadena británica BBC.

El Consejo Europeo de este mes concluyó sin consenso, lo que desató las alarmas en el Reino Unido por la posibilidad de que este país deje la UE el próximo 29 de marzo sin un acuerdo con el bloque, su principal mercado económico y aliado en seguridad.