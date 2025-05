Cuerpo advierte que la OPA de BBVA sobre Sabadell se evalúa por "interés general" y que el Gobierno puede imponer nuevas condiciones

El futuro de la OPA del BBVA sobre Banco Sabadell está en manos del Gobierno. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha confirmado que llevará al Consejo de Ministros el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ya dio luz verde a la operación, aunque con algunas condiciones para proteger a los consumidores y garantizar la competencia, sobre todo en zonas rurales.

El pasado martes, Cuerpo habló con los presidentes de BBVA y Sabadell, Carlos Torres y Josep Oliu, para comunicarles la decisión del Gobierno. "Me agradecieron la llamada y la información. No entramos a discutir el fondo, hemos hablado en muchas ocasiones, y creo que no sorprendió a nadie", afirmó el ministro,

El Gobierno considera que hay razones de interés general para analizar más a fondo la operación y podría imponer nuevas condiciones antes de aprobarla definitivamente. El plazo para tomar esta decisión termina el 27 de junio, cuando se sabrá si mantienen, modifican o endurecen las medidas propuestas por la CNMC.

Este miércoles el ministro ha subrayado en la Cadena Ser que el interés general en el ámbito financiero va mucho más allá de simples cifras o balances. Este concepto tiene varias dimensiones, y una de las más importantes es la inclusión financiera. "Llevamos ya dos o tres años trabajando junto al sector para avanzar en este aspecto clave", ha recordado.

Otro de los puntos que ha querido destacar es la necesidad de mantener una red bancaria sólida también en las zonas rurales. Para Cuerpo, esto no solo garantiza una cobertura adecuada para todos los ciudadanos, sino que también es importante para hacer frente a retos como el demográfico, señalando que "es un objetivo claro de nuestra política económica y está totalmente alineado con el interés general".

"Economía más fuerte"

Además, ha puesto en valor la protección del empleo y la importancia de seguir facilitando crédito a las pymes. Opina que la cercanía de los bancos regionales con el tejido productivo es esencial para lograr otro de los grandes retos del país como la reindustrialización, porque "solo así podremos avanzar hacia una economía más fuerte y cohesionada", considera.

Respecto a si la variable política influye en la decisión, el ministro fue claro: "Nos centramos en razones de interés general". Subrayó que diversos agentes sociales y económicos de Cataluña, Baleares y Valencia han expresado preocupaciones en cuanto protección del empleo y la cohesión territorial.

Añadió que "la importancia de bancos como Sabadell quedó muy clara durante la pandemia, cuando su presencia local fue clave para mantener el flujo de crédito y ayudar a muchas empresas a sobrevivir". Además, ha negado que el partido catalán Junts haya impuesto condiciones para la operación, aclarando que no existen presiones políticas de este tipo en el proceso de valoración de la oferta.

Alineación normativa española y europea

La postura de Bruselas sobre la OPA del BBVA al Banco Sabadell está relacionada con la alineación de la normativa española con la europea, cree que el ministro porque asegura que "nuestra normativa, que ya se ha puesto a prueba, está perfectamente alineada con la europea".

Por su parte, desde la Comisión Europea, por su parte, aseguran que no ven motivos para que España bloquee la OPA y esperan que el Gobierno se alinee con las decisiones de los reguladores nacionales y europeos, que ya han aprobado la operación con ciertas garantías para los usuarios y las pequeñas empresas en áreas más aisladas.

