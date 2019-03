Aglomeraciones, atascos y colas en las calles comerciales en la víspera de Reyes

Por segundo año consecutivo la Comunidad de Madrid ha adelantado sus rebajas de invierno al dos de enero, pero pese a la afluencia de gente no hay comparación con las tradicionales peleas que se generaban el día 7 a las puertas de los centros comerciales. El panorama hoy en la céntrica calle de Preciados es muy distinto: gente mirando los escaparates pero que no se decide a entrar; o gente que sale de las tiendas pero sin bolsas en las manos.



El gasto medio por persona en esta primera campaña de rebajas del año será de entre 80 y 90 euros, según una previsión que publicaba el viernes la Confederación de Consumidores y Usuarios de Madrid (CECU Madrid). Una previsión de gastos que es además la más baja declarada por los consumidores de la región madrileña desde 2005, año desde el que CECU Madrid viene haciendo encuestas sobre las rebajas.



Mientras tanto en Preciados, Maricarmen, una joven valenciana de visita en la capital, es una de las pocas que sí se ha dejado seducir por los bonitos números y los llamativos carteles rojos y blancos de los escaparates. Se ha comprado un vestido, solo uno porque, dice, "tampoco estamos para tirar cohetes".

Joan ha entrado en la misma tienda pero ha salido con las manos vacías, según ha explicado porque no ha visto nada que le convenza y no quiere gastarse dinero si no está "seguro al ciento por ciento", porque entonces es una "tontería". En la encuesta realizada por CECU un porcentaje mayoritario (un 68 % de los consultados) reveló que este año gastará menos que otros, y en torno a un 15 % declaró que no hará gasto alguno en estas rebajas.

Muchos de los comerciantes del centro de la ciudad esperan que este último empujón de la campaña navideña les ayude a salvar el año, uno en el que la crisis ha castigado una vez más a este sector, sobre todo a los pequeños establecimientos. José, encargado de una pequeña tienda textil, no se muestra demasiado contento con la normativa de adelantar las rebajas por entender que "obliga" a los empresarios a vender más barato si quieren competir, y se queja de que aunque se venda más cantidad, "hay el mismo o incluso menor margen de beneficio".

Sin embargo, estos cinco días de margen antes de la llegada de sus majestades de Oriente suponen un gran alivio para muchos, pues se pueden beneficiar de ofertas de entre 30, 50 y hasta el 60% de descuento en sus compras navideñas. Alba, dependienta de una tienda de bisutería, asegura que ella sí ha notado el efecto de las rebajas y que ha aumentando tanto la gente que entra a mirar como la que luego efectivamente se lleva algo, así como el importe de las compras.

"Si antes hacían una compra de 10 euros ahora hacen una de 20 o 30", añade contenta, algo que según entiende se debe a que "la gente al verlo más barato se anima a hacer regalos para los demás". Pilar es una de las que ha comprado ahora los regalos de Reyes, pero no por las ofertas, sino porque dice ser un "desastre" y dejar siempre las cosas para el último momento. Aun así reconoce que las rebajas adelantadas "ayudan, sobre todo con los tiempos que corren".