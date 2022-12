Con la situación actual no es de extrañar, si preguntamos por la calle, que haya aumentado el número de mayores de 55 años que tengan que ayudar económicamente a sus hijos u otros familiares. "Con lo que ha subido todo y los trabajos que tienen nuestros hijos no tienen para llegar a fin de mes pero es que a nosotros tampoco nos llega con nuestra pensión", nos cuenta Pedro, que viene de hacer al compra. El 63% de los mayores de 55 años ayuda económicamente a su familia o entorno cercano, lo que supone un aumento del 20 % respecto a 2021, según el III Barómetro del Consumidor Senior de Mapfre. No solo eso, el 51 % cree que tendrá que mantener el apoyo económico a algún allegado en los mismos niveles en el futuro, mientras que un 20 % prevé que aumente. El mismo estudio revela, además, que más de la mitad de los considerados como senior muestra inseguridad respecto a su situación económica.

Pérdida de poder adquisitivo

En este sentido, gran parte de la población de esta edad siente que pierde poder adquisitivo. Un 46 %, casi la mitad, explica que la partida a la que mayor gasto dedican es la de vivienda, agua, gas y otros suministros, seguida de la de alimentos y bebidas no alcohólicas. Una situación que la generación llamada "plateada" no cree que cambie en 2023, ya que esta generación prevé un incremento del gasto en vivienda, combustibles y alimentación, así como una disminución en restauración, tecnología y artículos para el hogar.

Dificultades para ahorrar

Del mismo estudio se desprende que el 57% de los sénior asegura que no consigue ahorrar a fin de mes. Mientras, el porcentaje de los que sí pueden ahorrar ha disminuido desde la pandemia. En 2020 conseguía guardar algo de dinero un 56%, sin embargo, actualmente ese porcentaje ha bajado hasta el 43%. Lo que dificulta el ahorro, en muchos casos, son los gastos habituales del día a día ya que, por ejemplo, 3 de cada 4 sienten que el precio actual de la energía es un riesgo para su estilo de vida.