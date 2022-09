Visitamos la Geoda de Pulpí, la segunda más grande del mundo y ubicada en Almería

Hace 23 años, en diciembre de 1999, miembros del Grupo Mineralogista de Madrid realizaron un increíble descubrimiento en la Mina Rica, en Almería: la geoda de Pulpí. Se trata de la segunda más grande del mundo, un descubrimiento increíble.

Una geoda de unos 8 metros de longitud por 2 metros de altura recubierta de enormes cristales de yeso. Antena 3 Deportes ha hablado con Efrén Cuesta, el descubridor de la Geoda de Pulpí.

"La geoda es un hueco en la piedra tapizado por cristales de 7 u 8 metros de largo", explica Efrén Cuesta a Antena 3 Deportes.

Efrén reconoce que su descubrimiento fue toda una sorpresa y que no esperan hallar lo que encontraron allí.

"Cuando lo vi yo solo se veía una pared de cristal, no se veían huecos ni nada. Era todo una masa de cristal. Al picar la roca no esperábamos que hubiese eso por detrás porque no se veía nada", reconoce Efrén Cuesta.

A día de hoy, la geoda de Pulpí se puede visitar, un lugar increíble y a la vez algo peligroso.

"Los cristales cortan, tienen unas aristas muy vivas y son como cuchillas", advierte Efrén.