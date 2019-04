Estefanía Juan levanta hasta 50 kilos pese a estar embarazada de ocho meses: "Prefiero entrenar a estar todo el día en casa"

Estefanía Juan practica halterofilia desde los once años. Durante ese tiempo ha participado en campeonatos de España, europeos, mundiales... Lo único que le falta es competir en unos Juegos Olímpicos. Cosecha tres títulos europeos y multitud de medallas de plata y de bronce.

Lo más curioso de todo es que Estefanía sigue ejercitándose pese a estar embarazada de ocho meses. La gente se queda asombrada al enterarse; sin embargo, ella está muy segura de lo que hace: "La gente me dice que estoy loca, pero el bebé está bien y yo estoy bien".

Estefanía asegura que entrenar estando embarazada no es malo, al contrario, le viene bien al bebé y a ella. Obviamente, el nivel de esfuerzo debe ser menor, pero no es algo perjudicial ni mucho menos: "Puedo hacerlo, no tengo problemas, está recomendado por el médico".

Ella mantiene una gran alimentación: "No entiendo que la gente se sorprenda de que entrene pero luego recomienden a otras embarazadas comer comida basura, ahí sí que estás perjudicando al bebé", afirma Estefanía.

El médico le anima a entrenar, pero reduciendo el esfuerzo y la intensidad: "Dice que estoy sana, que puedo entrenar, pero solo un 30% de lo que hacía antes". Estefanía lo tiene muy claro: prefiere entrenar a quedarse sentada en el sofá. "Me siento mucho mejor haciendo una actividad física que estar en casa sin hacer nada", reflexiona.

