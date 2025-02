El Valle de Arán acoge la 45 edición de la Marxa Beret, la gran fiesta del esquí de fondo en España

700 participantes se han dado cita en la Marxa Beret, el campeonato de esquí de fondo celebrado en el Valle de Arán en Lleida, una cita considerada como la gran fiesta del esquí de fondo español. Para participar no hay límite de edad, entre los inscritos había niños recién iniciados en el esquí como veteranos que llevan toda su vida disfrutando de este deporte. Es el caso de Joan Navarra que con 85 años no se ha perdido ninguna de las ediciones y ha competido en la carrera de los 10 kilómetros. Al llegar a meta, ya pensaba en prepararse para la próxima competición de 2026.

La prueba de larga distancia de 31 kilómetros ha tenido sabor español con triunfo de los nuestros tanto en categoría femenina como masculina. Irati Cuadrado, fondista navarra, ha conseguido el primer puesto llegando sola a meta y demostrando que en estos momentos es la mejor deportista de esquí de fondo de nuestro país. Ha llegado a meta en un tiempo de 1 hora 43 minutos y 47 segundos.

"Ha sido duro porque me he encontrado sola, pero al final he conseguido entrar en meta y estoy muy contenta", comentaba tras finalizar la prueba.

En categoría masculina, el catalán Sadurní Betriu ha llegado a línea de meta en 1 hora y 27 minutos, al acabar se mostraba contento.

"Estoy muy contento de estar aquí, Hacía dos años que tenía molestias y no podía dar el máximo rendimiento pero, por suerte, este año he podido dar el cien por cien y he demostrado que soy rápido", eran sus palabras mezcladas con la alegría al llegar a meta.

El resto de participantes han disfrutado del esquí bajo un sol radiante y una nieve en excelente estado.

La Marxa Beret ha entrado en el prestigioso circuito europeo 'Ski Classic' con el que se pretende potenciar la carrera a nivel internacional con la presencia de aficionados y profesionales del resto de países europeos.

