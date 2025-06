El trabajo diario en un rancho y el crossfit unidos: así es el Red Bull Rancher Strong en Texas

¿Quién es el granjero más fuerte del mundo? Esta pregunta podría quedar resuelta si nos vamos hasta el icónico Cowtown Coliseum en Fort Worth Stockyards, en Texas. Allí, el pasado sábado 7 de junio, se reunieron varios atletas para poner a prueba su fuerza y resistencia en una peculiar competición en la que las siete pruebas del recorrido simulaban las tareas diarias de un granjero o agricultor. El Red Bull Rancher Strong ha sabido mezclar la vida de campo con el fitness para crear una competición muy particular en la que se busca al más fuerte del rancho.

Las siete pruebas pusieron a prueba la fuerza y resistencia de varios atletas, desde descender de lo alto de un granero a través de unas barras a cargar sacos de alimento, pasando por el levantamiento de pacas de heno o desenganchar un remolque, empujarlo y descargarlo.

"Tienes que dar lo mejor para llegar hasta el final. Es una carrera difícil", señala Thomas Van Tonder, ganador en la categoría masculina.

Siete pruebas de obstáculos propios de la vida agrícola pero con un toque fitness: escape the barn, load the feed, stockyard Scramble, tree stumpede, hay bale hustle, grandpa's trailer, rope the bull y ladder climb & finish.

"Yo soy buena en crossfit y he tenido que hacer también de granjera"

"Estaba nerviosa porque no conozco estas pruebas. Yo soy buena en crossfit y he tenido que hacer también de granjera y de ninja. Pero ha sido genial", admite Arielle Loewen, ganadora de la categoría femenina.

Arielle y Thomas han sido los vencedores de la Red Bull Rancher Strong 2025, lo que les convierte en los mejores granjeros de la prueba.

La competición la ha diseñado un joven deportista de crossfit que pensando en una prueba original quiso recrear sus labores de pequeño en la granja de sus padres. Gracias a su idea, los participantes pudieron conocer que es un día en el rancho.

