La WTA, tras la polémica racista de Paula Badosa en China: "El mal gusto no será tolerado"

La Asociación de Tenis Femenino (WTA) ha mandado un categórico mensaje a todas las tenistas que forman parte de la asociación que rige el tenis femenino, según publica el medio iNews. El mensaje de Portia Archer, directora del circuito femenino, guardaría relación con dos posts en redes sociales que publicaron Paula Badosa, número 12 del mundo, y Magda Linette, semifinalista del último Open de Australia.

En el caso de la española, fue su entrenador Pol Toledo quien subió una imagen de Badosa imitando los ojos rasgados característicos de la población china con unos palillos. En cuanto a la polaca, cuando viajaba de Pekín a Wuhan posteó una imagen en sus redes sociales con una descripción en la que escribía "la base de datos del virus ha sido actualizada"; una obvia referencia al brote de coronavirus que empezó en la citada ciudad china.

Pidieron disculpas

Ambas imágenes fueron subidas a las redes hace un mes, durante la gira asiática, pero ambas tenistas borraron dichos contenidos y pidieron disculpas por ello. Sin embargo, según ha podido saber 'The i Paper', Portia Archer ha enviado un correo a todas las jugadoras de la WTA advirtiéndoles de que "no se tolerará contenido desagradable de ningún tipo".

En este mismo correo, la CEO de la Asociación de Tenis Femenino informaba a de que "el contenido de mal gusto de cualquier tipo (como imágenes, referencias, textos, videos) relacionado con la cultura, la historia o estereotipos hirientes de un grupo de personas o una región es incompatible con los valores que representa la WTA y no será tolerado".

"Estas acciones dañinas no solo generan una cobertura negativa y reflejan mal a la atleta, sino que también afectan al tenis profesional femenino en su conjunto"

No se quedó ahí Portia Archer, que exclamó que "no hay lugar para esto en la WTA". Además, señalaba que "estas acciones dañinas no solo generan una cobertura negativa y reflejan mal a la atleta, sino que también afectan al tenis profesional femenino en su conjunto, además de tener efectos negativos en el equipo y el personal que trabaja duro para organizar los eventos de la WTA".

Por último, la directiva estadounidense hizo referencia al Código de Conducta de la asociación, advirtiendo de que este tendría base para cualquier futura sanción contra las tenistas por su actividad en redes sociales: "Seré responsable de que todos rindamos cuentas de acuerdo con los estándares del Código", apostillaba Archer.

7 torneos en China

Más allá de la polémica racista, lo cierto es que la gira asiática está dominada por los torneos chinos en el circuito femenino, con siete campeonatos entre septiembre y noviembre de este año, por lo que la WTA no quiere avergonzar a sus anfitriones con ningún incidente que pueda menoscabar su negocio.

