Fabio Fognini ha provocado una de las broncas de la jornada en el Open de Australia, cuando el juez de silla Carlos Bernardes le ha impuesto un 'warning' tras romper una raqueta durante su partido ante Reilly Opelka.

"Cuando Nadal te lo pide, lo haces; cuando su majestad -refiriéndose a Federer- lo pide, lo haces. Si lo pide Fognini, no", espetó Fognini a Bernardes.

"No puedes quitarme un punto cuando no te estoy diciendo 'que te jod**'. Si te lo dijera, ya sería otra cosa. Él no para de tirar la raqueta y de decir 'jod**' todo el tiempo y no le dices nada. No puedo jugar con un árbitro que no me da tranquilidad", estalló el italiano ante el juez de silla.

Al final, Fognini logró llevarse el partido ante Reilly Opelka en el Open de Australia 2020, pero eso no evitó su tremendo ataque de ira ante el árbitro brasileño.