La surrealista historia de una corredora en una maratón: "Decidí cagarme encima para conseguir mi mejor marca"

Tal vez sea más habitual de lo que pensemos pero tampoco podemos pensar que es normal que un corredor/a decida hacerse sus necesidades encima... y más cuando no estamos hablando de aguas menores precisamente. En las carreras los participantes se encuentran ante estas situaciones constantemente pero también en el ciclismo, dónde puedes estar 5-6 horas encima de la bicicleta y el cuerpo te puede pedir de manera completamente natural que orines o evacues, eso sí, en la bicicleta si tienes que hacer lo segundo es mejor que pares. Pero... ¿y en una maratón?

A mitad de camino le entraron ganas

Es lo que le pasó a la corredora Tamara Torlakson en plena maratón. Tamara estaba participando en la 'Mountains 2 Beach Marathon' con un recorrido de 42,1 kilómetros pero justo a mitad de camino notó que algo no iba bien en su estómago.

"Mi estómago una máquina bien engrasada. Cada vez que tengo una carrera o un día de carrera larga mis intestinos se limpian automáticamente antes de salir a la carretera y no suelo tener ningún problema", explicó la corredora a 'Insider', medio estadounidense.

"Decidí hacerme caca en los pantalones"

Sin embargo, por lo que fuera ese día algo no funcionaba bien en su tránsito intestinal y a mitad de carrera le dieron ganas de evacuar, no obstante, tal y como explica en esta entrevista no tardó en decidir no ir al baño y hacérselo encima para no perder tiempo: "No lo dudé, decidí hacerme caca en los pantalones, iba a muy buen ritmo y no quería parar y romperlo".

"No quería que una caca estropeara todo mi entrenamiento durante meses"

Torlakson, completamente decidida a hacerlo, tampoco se preocupó de que alguien se diera cuenta y aseguró que al resto de corredores no le hubiera parecido tan raro: "Todo fue bien, pensé, 'No sé si es posible hacer caca mientras corro, pero lo intentaré'. No quería que una caca estropeara todo mi entrenamiento durante meses. Tenía que concentrarme. Simplemente salió y me sentí mucho mejor. No creo que nadie viera nada y si lo veían pues no les importaba una mierda. Los corredores de maratón no juzgan cosas como esa", explicó.

Corrió 20km con sus necesidades en la ropa interior

Lo más curioso de esta historia es que al final terminó corriendo más de 20 kilómetros con sus propias heces en la ropa interior, sin embargo, no pareció importarle demasiado y lo que es más importante, tampoco le impidió seguir corriendo a buen ritmo y llegar a meta batiendo así su récord personal: "¡Me hice caca en los pantalones!", gritó nada más terminar la prueba. Tamara terminó completando los 42 kilómetros de la maratón en 3 horas y 7 minutos, su mejor marca personal hasta entonces. Con una sonrisa en los dientes y su caca en los pantalones se fue rápido a cambiar.