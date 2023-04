Severino Felipe Gómez debuta en la selección nacional de atletismo... ¡a los 47 años!

"Albacete es una ciudad que invita al running", dice Severino Felipe Gómez. Él lo sabe mejor que nadie porque lleva años recorriendo los caminos de la ciudad manchega en sus entrenamientos. Severino es muy conocido allí y más aún en la pista de atletismo a la que también acude a diario. Forma parte del Club Atletismo Albacete, en el que empezó de pequeño y del que luce orgulloso su camiseta en cada competición. Salvo en el campeonato de Europa de 50 km, donde debutó con la camiseta de la selección española en el pasado mes de octubre, a sus 47 años.

Ha hecho historia, es la persona de más edad en debutar en la historia de la selección absoluta de atletismo. Había ganado cientos de carreras a lo largo de su trayectoria, pero nunca había pensado en poder llegar a ser internacional con España. Sin embargo, nunca es tarde para superarse.

"Nunca hay que dejar de perseguir los sueños porque no se sabe nunca cuando se van a cumplir", confiesa Severino a Antena 3 Deportes.

Se define a sí mismo como un corredor popular que ha logrado ser internacional a través de: "El camino largo, el de la paciencia y la perseverancia", explica él mismo. Esta hazaña tiene detrás años de duro trabajo y una sencilla explicación. "Lo he hecho porque nadie me dijo que no podía hacerlo", apunta el atleta albaceteño.

"Lo he hecho porque nadie me dijo que no podía hacerlo"

No es habitual ver muchos competidores de su edad en categoría absoluta, de ahí que sus rivales se sorprendan: "Alguno me mira con cara rara a la salida y se sorprende a la llegada. La verdad es que estoy corriendo contra rivales que realmente, por edad, podrían ser mis hijos", cuenta entre risas.

"Alguno me mira con cara rara a la salida y se sorprenden a la llegada"

Porque además de un ejemplo, es un rival para ellos. Acostumbrado a competir con gente de menor edad, Severino reconoce encontrarse físicamente en el mejor momento de su carrera, y por eso se marca un objetivo alto: volver a vestir la camiseta de la selección nacional en el Mundial que se disputará en noviembre en la India.

Y lo que no se marca es un techo, porque reconoce que le gustaría: "Poder seguir corriendo y yendo a la pista hasta los 80 años".