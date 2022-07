Protsenko, el atleta ucraniano que explica como ser bronce mundialista mientras se esconde de los rusos

¿Se puede entrenar en mitad de la guerra y ganar una medalla en un Mundial? La respuesta es 'sí', eso lo que ha hecho Protsenko, un atleta ucraniano.

Andriy Protsenko ha logrado ganar el bronce de salto de altura en los mundiales de Estados Unidos. Antena 3 Deportes ha hablado con él y nos ha contado su increíble historia de superación y cómo ha entrenado todo este tiempo evitando que los rusos le encontrarán.

144 días después de que comenzase la invasión rusa en Ucrania, Andriy Protsenko se ha subido al podio en Oregón para celebrar su medalla más difícil: "Estaba muy feliz, pero solo me salió pensar en mi país y en cómo lo está pasando, en mi familia y en mi región, Kherson", explicaba.

Entrenaba con medios inimaginables

Este bronce mundial en salto de altura ha tenido que entrenar con medios inimaginables. Unos vídeos que ven por primera vez la luz y que no había enseñado para preservar la ubicación, donde ha conseguido preparar, no sabemos cómo, todo un campeonato del mundo: "Teníamos los problemas de la barra que no admitía más de 50 kilos y la pista que al ser de arena era muy resbaladiza", nos cuenta.

Una dureza que aumentaba, si miraba a su alrededor: "Lo que más me dolía era cuando miraba la televisión, a mi país, Ucrania, en una guerra". Llena de tragedias, donde a veces se cuelan esperanzas como la de Andriy.