Paga la hipoteca de sus padres con su primer contrato como jugador profesional de béisbol

La Navidad es una época para dar todo a aquellos que más quieres. Eso mismo es lo que ha hecho Pavin Smith, jugador de los Arizona Diamondbacks, que dio la sorpresa de sus vidas a sus padres a través de una carta.

En ella, les escrbe el siguiente texto: "Gracias por criarme en una gran casa llena de amor. Por todo el sacrificio que hicieron para ser lo que soy, quiero que nuestra casa familia sea de ustedes... voy a pagar la hipoteca. Feliz Navidad de su agradecido hijo, Pavin".

Thank you for everything you have done for me! This doesn’t make up for any of it. Love you both so much. Our home is finally all YOURS. Merry Christmas! pic.twitter.com/h9wog2HfHv