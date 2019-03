Marcus Cooper y Rodrigo Germade se proclaman campeones del mundo en K2 500 metros

El palista español Marcus Cooper Walz ha mostrado su satisfacción tras proclamarse campeón del mundo en la distancia de K2 500 metros junto a su compañero Rodrigo Germade, asegurando que les ha salido un "carrerón" y que todavía no asimilan el hecho de haber conseguido la medalla de oro con más de un segundo sobre los húngaros Bence Nádas y Sándor Tótka.

"Estamos contentísimos, casi no me lo creo. Es increíble poder sacar esta medalla de oro en la distancia de K2 500m junto con mi compañero Rodrigo Germade. Hemos entrenado muy duro estos últimos meses y con muchísima ilusión. Era una modalidad que llevábamos tiempo queriendo hacer y nos ha salido una pasada de regata, no sólo por el hecho de ganar. Nos ha salido un carrerón", declaró.

Cooper, oro olímpico en Río de Janeiro en K1 1000m, analizó su buena carrera, en la que cree que una de las claves fue salir bien. "Hemos salido muy fuerte, nos hemos ido ya desde el principio, impusimos un ritmo medio muy bueno y, por así decirlo, relativamente cómodo, preparando el ultimo tirón final. No han sido capaces de cogernos y hemos llegado a meta. Ha sido una alegría enorme", apuntó.

"Las sensaciones fueron muy buenas, ha sido una carrera soñada porque salió todo prácticamente como habíamos previsto y por el medio pusimos un ritmo muy fuerte y la piragua no se frenaba. Eso te da una subida y una sensación de disfrute dentro de la misma prueba que es una maravilla", añadió.

El gallego Rodrigo Germade celebró el triunfo en la nueva prueba incluida en el programa para Tokio 2020. "K2 500 es una prueba que particularmente me gusta mucho, es una de mis favoritas y ahora mismo, aunque se lleva haciendo toda la vida, comienza a aumentar la participación al haber sido incluida en el programa olímpico. En este campeonato ya se notó que el nivel aumentó bastante. Las sensaciones en la regata también fueron muy buenas y nos quedamos con eso de cara a un futuro", indicó.