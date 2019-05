La Federación de Halterofilia desmiente a Lydia Valentín y asegura que el premio masculino no está "dotado económicamente"

La Federación Española de Halterofilia (FEH) ha desmentido las declaraciones de la española Lydia Valentín, que denunció que ella no había recibido "reconocimiento económico" tras ser nombrada mejor halterófila del mundo como sí había tenido su homólogo masculino, y ha asegurado que "no es cierto" que el galardón esté dotado económicamente, indicando además que desde la Federación Internacional han exigido una "rectificación" a la deportista leonesa.

Según afirman fuentes de la FEH consultadas por Europa Press, "no es cierto" que el premio masculino, que recayó en el georgiano Lasha Talakhadze, "esté dotado económicamente", sino que han sido los propios patrocinadores del halterófilo los que han decidido "recompensar" al deportista por su trabajo.

Además, el órgano federativo español asegura que la Federación Internacional de Halterofilia (IWF) se ha puesto en contacto con ellos para solicitar una "rectificación" a la halterófila ponferradina por sus declaraciones, ya que no se ajustan a la realidad.

Valentín, nombrada mejor halterófila del mundo por segundo año consecutivo, expresó este martes a través de las redes sociales su malestar por no recibir el premio económico que supuestamente sí había recibido el ganador en categoría masculina. "Estoy muy feliz por el premio que me entregaron ayer, pero a la vez entristecida, porque al premio masculino obtuvo un reconocimiento económico, que yo no tuve... En fin.. Algo no va bien", indicó.

La deportista leonesa recibió este lunes el trofeo Jenö Boskovics por segunda vez en su carrera, después de ser la más votada en la encuesta promovida por la Federación Internacional de Halterofilia por delante de la china Kuo Hsing-Chun y la rusa Tatiana Kashirina. Durante 2018, Valentín, triple medallista olímpica, volvió a ampliar su extenso palmarés proclamándose campeona mundial en Asjabad (Turkmenistán) y campeona europea en Bucarest (Rumanía).