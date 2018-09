El anuncio completo de Kaepernick que se verá durante el inicio de la temporada de la NFL

Nuevo episodio en la controvertida campaña de Colin Kaepernick y su marca deportiva. El quarterback ha difundido a través de sus redes sociales el anuncio de la discordia, un vídeo de dos minutos en el que él es el protagonista.

Suya es la voz que suena en todo momento, dando la cara en los instantes finales. Este anuncio se podrá ver durante el Falcons-Eagles que abrirá la temporada regular en la NFL.

Believe in something. Even if it means sacrificing everything. #JustDoIt pic.twitter.com/x5TnU7Z51i