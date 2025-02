Williams presenta el FW47, el nuevo monoplaza de Carlos Sainz

El nuevo monoplaza que pilotará Carlos Sainz ya es una realidad. Este viernes la escudería Williams ha presentado en sociedad el FW47, el nuevo monoplaza del equipo británico para el Mundial de F1 2025. El monoplaza, en color azul, ha sido dado a conocer en un evento en Inglaterra, aunque su decoración final es muy probable que varíe con la definitiva.

"Cuando cambias de equipo no hay mucho tiempo para acostumbrarse y he intentado hacerlo a toda velocidad. Me encanta hacer deporte y este invierno he estado todo lo activo que he podido. No va conmigo estar muchos tiempo inactivo", ha señalado Carlos Sainz.

"Lo principal es esto, nos verán progresar hacia delante, pero lo que siempre he dicho es que hemos puesto nuestro foco en 2026, 2027 y 2028. Estamos desarrollando elementos que se ponen en línea como resultado de eso. Este año tenemos enormes cambios de infraestructura que se ponen en marcha", ha explicado James Vowles,director de Williams.

"Lograr un podio es improbable, pero nada es imposible. Siento que tenemos los ingredientes para poder hacerlo. El coche es una evolución del de 2024, pero con significativas novedades", ha apuntado Vowles.

Carlos Sainz ha podido probar su nuevo monoplaza en el trazado de Silvertsone, donde ha dado sus primeras vueltas con el FW47 y los neumáticos de lluvia extrema.

"La primera vuelta en un coche nuevo es a veces complicada, pero todo ha ido bien, lo que es una buena noticia. Ahora pondremos un set de ruedas de seco e iremos apretando poco a poco y comprobando los detalles que más nos interesan. Iré dando la información a los ingenieros de todo lo que vaya sintiendo y subiendo el ritmo de forma progresiva", ha señalado Carlos Sainz a Jenson Button tras su vuelta de instalación.

McLaren muestra el MCL39 por sorpresa en Silverstone

McLaren fue la primera escudería en presentar su monoplaza para esta temporada, lo hizo por sorpresa este jueves en el circuito de Silverstone. Los grandes aspirantes, con permiso de Ferrari, a acabar con la hegemonía de Red Bull mostraron el nuevo MCL39.

"Tenemos que ser realistas sobre que todo equipo habrá progresado este invierno. El año pasado ya vimos lo cerca que ha estado todo, lo que es bonito para el deporte. Creemos que hemos avanzado más desde el título ganado con el MCL38, pero no sabremos dónde estamos realmente hasta que empiece la clasificación en Australia", admitió Zak Brown, consejero delegado de McLaren Racing.

