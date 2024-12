Red Bull anuncia al sustituto de Checo Pérez y nuevo compañero de Max Verstappen

No han pasado ni 24 horas desde que Red Bull anunciara la marcha de Sergio Checo Pérez y el volante del mexicano ya tiene nuevo dueño. El neozelandés Liam Lawson será el nuevo compañero de Max Verstappen en 2025, según ha informado este jueves la escudería de las bebidas energéticas.

"Oracle Red Bull Racing se complace en confirmar a Liam Lawson como socio de Max Verstappen para el Campeonato Mundial de Fórmula Uno FIA 2025, completando su lista de pilotos", informa Red Bull en un comunicado.

"Liam, oriundo de Nueva Zelanda, se unió al Programa Junior de Red Bull en 2019 y, después de múltiples éxitos en la fórmula júnior, hizo su debut en la Fórmula Uno con la Scuderia AlphaTauri en el Gran Premio de Holanda de 2023, en lugar del lesionado Daniel Ricciardo. Obtuvo sus primeros puntos del campeonato en su segunda participación en el GP de Singapur y completó cinco carreras en total para el equipo. Después de asumir su papel de piloto de reserva con ambos equipos a principios de 2024, Liam regresó a las carreras de Gran Premio con Visa Cash App Racing Bulls y logró puntuar en el Gran Premio de Estados Unidos de este año. Ahora, después de completar la temporada con VCARB, el joven de 22 años da el siguiente paso en su carrera con un asiento en Oracle Red Bull Racing", detalla la escudería austríaca.

"Es un sueño, algo que he deseado y por lo que he trabajado desde que tenía ocho años"

El propio Liam Lawson ha pronunciado sus primeras palabras como piloto de Oracle Red Bull Racing.

"Ser anunciado como piloto de Oracle Red Bull Racing es un sueño de toda la vida para mí, es algo que he deseado y por lo que he trabajado desde que tenía ocho años. Ha sido un viaje increíble hasta ahora. Quiero agradecer enormemente a todo el equipo de VCARB por su apoyo, las últimas seis carreras han jugado un papel muy importante en mi preparación para este paso. También quiero agradecer a Christian, Helmut y a toda la familia Red Bull por creer en mí y darme esta oportunidad. Estoy muy emocionado de trabajar junto a Max y aprender de un campeón del mundo, no tengo dudas de que aprenderé de su experiencia. ¡No puedo esperar para empezar!", indicó el piloto neozelandés de 22 años.

Christian Horner, director y CEO del equipo Oracle Red Bull Racing, le dio la bienvenida al piloto nacido en Hastings, Nueva Zelanda, el 11 de febrero de 2002.

"Estoy encantado de anunciar que Liam Lawson se unirá al equipo en 2025. Las actuaciones de Liam en el transcurso de sus dos etapas con Visa Cash App Racing Bulls han demostrado que no solo es capaz de ofrecer buenos resultados, sino que también es un verdadero corredor, que no tiene miedo de competir con los mejores y salir victorioso. Su llegada continúa la larga historia del equipo de promocionar dentro del Programa Junior de Red Bull y sigue los pasos de pilotos que han ganado campeonatos y carreras como Sebastian Vettel y, por supuesto, Max Verstappen. No hay duda de que competir junto a Max, cuatro veces campeón y, sin duda, uno de los mejores pilotos jamás vistos en la F1, es una tarea abrumadora, pero estoy seguro de que Liam puede estar a la altura de ese desafío y ofrecernos algunos resultados sobresalientes el próximo año", apuntó Christian Horner.

