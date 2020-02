Persecución policial en pleno desfile de los Kansas Chiefs tras ganar la Super Bowl

La fiesta de los Kansas Chiefs tras ganar la Super Bowl se ha visto empañada este miércoles por un automóvil que atravesó las barreras y llevó a la Policía a una persecución policial salvaje antes de conseguir frenarle.

La increíble secuencia ha tenido lugar en Kansas City, donde un vehículo plateado se abrió paso en la ruta del desfile y fue conducido a gran velocidad.

Se puede ver en el vídeo, al final de la persecución, cómo el auto intenta seguir evitando a los oficiales... hasta que un coche de policía finalmente lo detiene tras chocar de frente.

Dos detenidos

En ese instante, decenas de oficiales corren a sacar a los sospechosos del automóvil; el conductor fue esposado en la escena y al menos dos hombres están ahora bajo custodia de la Policía de Kansas.

"Hasta donde sabemos, no hay heridos", ha aseverado un portavoz del departamento de Policía. Al parecer no había armas en el vehículo y los oficiales apuntan que no hay indicios de que se trate de un ataque terrorista.