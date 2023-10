Mike Krack por fin reconoce la realidad de Aston Martin: "No tenemos un coche que funcione bien en todas partes"

Seis carreras quedan para finalizar la temporada 2023 de Fórmula 1. Este mismo fin de semana, en el GP de Qatar, Max Verstappen seguramente confirme matemáticamente su tercer Mundial consecutivo (2021, 2022 y 2023) dos semanas después de que Red Bull hiciera lo propio en Constructores.

Por lo que respecta a Aston Martin y Fernando Alonso, la carrera de este domingo no pinta excesivamente bien, el circuito no se adapta al AM23, aunque la realidad es que pocos trazados benefician al Aston en esta segunda parte de la temporada. Los británicos no dejan de caer en parrilla tras las mejoras de Ferrari, Mercedes, McLaren e incluso Alpine y Alpha Tauri.

"Tenemos que cambiar la tendencia"

El jefe de equipo Mike Krack ha reconocido en 'Autosport' el evidente bajón de su monoplaza y por consecuencia de los resultados de las últimas carreras: "Si tienes un buen inicio, pero luego te adelantan, es mucho más difícil para la moral que si lo haces al revés. Y es por eso que, para nosotros, es muy importante cambiar la tendencia", ha empezado diciendo.

"Necesitamos un coche que funcione bien siempre"

El de Luxemburgo también ha admitido que el diseño del coche no consigue adaptarse a todos los circuitos, algo que ya hemos podido ver especialmente en las últimas 7-8 carreras, dónde Alonso solo ha sumado un podio (Zandvoort) y en el que le ha costado sangre, sudor y lágrimas ocupar incluso el top 6: "Necesitas un coche que funcione bien en todas partes y no lo tenemos en este momento".

"He perdido muchas oportunidades, está siendo muy duro..."

Por otra parte, Lance Stroll, el compañero de Fernando Alonso, está sufriendo una de las peores temporadas de su carrera, muy lejos de los números del asturiano: "Está siendo una temporada bastante dura para mí. Creo que he perdido bastantes oportunidades en muchas carreras en los que teníamos buenos resultados cuando el coche iba bien", ha explicado el canadiense a 'DAZN'.

Stroll: "Necesitamos mejorar un poco más el coche"

"Las tres primeras carreras fuimos el segundo o tercer coche más rápido. Ahora McLaren va más rápido, Mercedes y Ferrari también han mejorado... Es más difícil luchar por un podio, pero creo que si mejoramos un poco más el coche y nos encontramos con una buena posición o que pase algo delante entre Mercedes, Ferrari o lo que sea, es posible. Quedan muchas carreras por delante", sentenció el hijo del mandamás de Aston Martin.

McLaren se acerca

La sangría de puntos que ha dejado de sumar Aston y que sí han hecho sus competidores ha provocado que la escudería caiga en el Mundial de Constructores, llegó a ser segunda pero enseguida le sobrepasó Mercedes, que puntuaba con regularidad gracias a la dupla Hamilton-Russell. Ahora lo ha hecho Ferrari gracias a la mejora del coche y unas últimas carreras brillantes de Sainz. Y esto no acaba aquí, McLaren sigue lanzado y parece cuestión de tiempo que adelante a Aston en el cuarto puesto del Mundial (221 a 172).

Alonso, además, ha sido superado por Hamilton en el tercer cajón del Mundial y ahora se le acerca Carlos Sainz (está a 24).