Maya Weug, primera mujer en la Academia Ferrari al lograr la mayor puntuación de su historia: "¡No olvidaré este día!"

Maya Weug, una joven neerlandesa-belga de 16 años, ha hecho historia al ser elegida como la primera mujer de la historia en el programa de la Academia Ferrari de Pilotos (FDA). Además, lo ha conseguido con la mayor puntuación jamás obtenida por ningún otro miembro anterior.

Weug ha sido la gran triunfadora del programa 'Girls on Track Rising Stars' (Estrellas en ciernes, chicas en la pista) de la FIA, diseñada para descubrir la próxima piloto femenina de alto nivel entre las edades de 12 y 16 años. Asimismo, Weug ha conseguido una plaza de F4 para esta temporada, completamente financiada y apoyada por la Ferrari Drivers Academy.

Weug ha sido escogida entre 20 aspirantes después de un campus de entrenamiento de tres días en el Circuito Paul Ricard. Las últimas cuatro aspirantes fueron el dúo brasileño Julia Ayoub y Antonella Bassani, la francesa Doriane Pin y finalmente la propia Maya. Tras un programa de evaluación de cinco días que incluyó dos jornadas en pista en monoplazas F4, Weug, que vive en España, fue finalmente la elegida.

"¡Nunca olvidaré este día! Estoy muy feliz de ser la primera mujer piloto en unirse a la Ferrari Drivers Academy. Ganar la etapa final del programa 'Girls on Track - Rising Stars' de la FIA me hace darme cuenta de que tenía razón al perseguir mi sueño de convertirme en piloto de carreras. Daré todo lo que pueda para demostrarle a la gente que creyó en mí que merezco vestir el uniforme de la Ferrari Drivers Academy y no veo la hora de venir a Maranello para empezar a prepararme para mi primera temporada de carreras de monoplazas", ha dicho Maya.

La FDA ha ayudado a lanzar las carreras de varios pilotos, en particular Charles Leclerc, así como Lance Stroll, Antonio Giovinazzi, Mick Schumacher y el fallecido Jules Bianchi.