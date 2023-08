Lance Stroll es consciente de la superioridad de Alonso: "Fernando es más rápido que yo"

Que Aston Martin ha subido el nivel en comparación con la temporada pasada es algo evidente. Y que Fernando Alonso está por encima de su compañero de escudería Lance Stroll también lo es. Las estadísticas están ahí. Solo en el GP de España Lance terminó delante del asturiano, y porque Alonso decidió no adelantarle.

Y es queFernando Alonsoha subido al podio seis veces esta temporada, mientras que Stroll no lo ha conseguido ni una sola vez. Lance Stroll ha repasado la primera mitad de la temporada en una entrevista con Motor Sport Magazine. El canadiense se encuentra ahora a 102 puntos de su compañero de equipo.

El piloto de Aston Martin sabe que hay margen de mejora: "Creo que este año, sinceramente, hay muchas cosas que están fuera de nuestro control y que nos han afectado mucho. Y creo que si tenemos fines de semana limpios, los resultados serán mejores".

"Tengo que averiguar cómo ir un poco más rápido en las curvas"

El piloto canadiense añade lo siguiente: "Eso es lo que creo sinceramente, pero también simplemente sacar más del coche y conducir un poco más rápido, porque ahora mismo Fernando ha sido en general más rápido que yo. Así que tengo que averiguar cómo ir un poco más rápido en las curvas. Sencillo... Para eso estamos aquí, ¿no?".

Stroll reconoció la diferencia de velocidad que hay entre ambos: "Sé que ha habido muchas carreras en las que sentí que tal vez aproveché al máximo el coche y él fue un poco más rápido y así son las cosas". Y añadió: "Aunque ha habido otras veces en las que conduje realmente bien y estuve delante de él un par de veces. Entonces, sí, estoy orgulloso de eso. Pero él ha estado a un nivel muy alto durante todo el año, ha cometido muy pocos errores y hay que darle crédito por eso, porque ha estado conduciendo a un nivel altísimo y realmente está sacando el máximo del coche cada semana".

Lance Stroll y su lesión de muñeca

Son muchos los que piensan que el nivel de Stroll se debe a que volvió demasiado pronto de su lesión de muñeca, pero el canadiense no cree que esta le haya lastrado. "Inmediatamente, tan pronto como me caí de la bicicleta, dije: 'Mierda, sí, voy a llegar a Bahréin'. Sabía que iba a pasar. Nunca fue una opción (faltar). Sabía que teníamos un coche rápido. Y no quería dejar que alguien más lo pilotara", admite Lance Stroll.