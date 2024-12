El jefe de Aston Martin aparca las excusas: "Esto ya no es un proyecto humilde"

¿A qué puede aspirar Aston Martin en 2025? De momento, y sabiendo que muchos equipos tienen sus esperanzas puestas en 2026 con el cambio de reglamento, los aficionados de Fernando Alonso esperan que el asturiano pueda luchar, como mínimo, en la zona media, algo que no ha ocurrido siempre en la temporada que terminó hace apenas unas semanas.

El jefe de Aston Martin se deja de excusas

Mike Krack, jefe de Aston Martin, ha aparcado las excusas para centrar el tiro en la máxima prioridad: mejorar el monoplaza de cara a 2025, un año con multitud de incógnitas: ¿seguirá teniendo McLaren el mejor coche? ¿dónde estarán Red Bull y Ferrari? ¿habrá sorpresas?

"Esto ya no es Force India ni Racing Point y no es un proyecto humilde... Tenemos que llegar a la zona alta"

Ahí es donde entra Aston Martin, que en 2024 no supo dar un coche competitivo a Alonso y Stroll: "Esto ya no es Force India ni Racing Point y no es un proyecto humilde. Tenemos que llegar a la zona alta. Hay que cambiar el juego y es algo para lo que hemos crecido", explicó con claridad el ingeniero de Luxemburgo.

En 2024 la escudería británica nunca supo encontrar el camino y lejos de luchar por victorias, podios o buenos resultados, se quedó en muchas carreras lejos de los puntos y la zona media, tanto que en más de uno y dos fines de semana tuvo que lidiar con los Williams, RB, Alpine y Kick Sauber. Alonso terminó la temporada en el noveno puesto con 70 puntos, 46 más que su compañero Lance Stroll, pero a un mundo de los ocho pilotos de las cuatro grandes (Red Bull, Ferrari, Mercedes y McLaren).

Newey llegará en marzo

Eso sí, la motivación en el equipo de Lawrence Stroll es máxima, Adrian Newey llegará en marzo y ya podrá ponerse a trabajar con los proyectos más ambiciosos de la escudería, centrados lógicamente en tener un coche lo más competitivo posible para 2026 y esa nueva 'era' en la que Aston quiere estar en la pomada. El túnel de viento, los recientes fichajes de renombre, una fábrica de 10 y un Fernando Alonso que quiere agotar sus últimas balas para luchar por un tercer título mundial son las mejores bazas de Aston.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com